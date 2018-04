Les tensions autour de la Syrie pèsent sur les cours du pétrole brut

Ce jeudi, les cours du pétrole brut sont en léger replis. Cependant, mercredi, la hausse a été brutale et forte. En une journée, les cours ont grimpé de 8%. C’est rare et c’est le signe d’une inquiétude sur les marchés pétroliers. L’objet de la crainte : la Syrie.

La Syrie n’est pas un pays producteur de pétrole mais le regain de tension entre les Etats-Unis et la Russie autour du dossier syrien influence le marché pétrolier. L’immixtion du voisin iranien joue aussi un rôle. Russie, Etats-Unis et Iran sont trois puissances pétrolières. Leur implication de plus en complexe dans le dossier syrien fait planer une menace sur le marché de l’or noir. C’est l’avis de Jean-Pierre Van Dijk, Secrétaire général de la Fédération pétrolière belge : "La crainte, c’est toujours que, lorsqu’il se passe quelque chose près du Golfe persique, qui est la grande zone de production de pétrole au Moyen-Orient, que cela se déporte sur les pays voisins et que cela crée des tensions qui dépassent l’endroit où se passe actuellement le conflit ".

Les marchés craignent une diminution de l’offre de pétrole

Les principaux acheteurs de pétrole brut, comme par exemple, les grands groupes pétroliers craignent une dégradation de la situation qui se traduirait par une diminution de l’offre de pétrole brut. Pour éviter de manquer de stocks à l’avenir, ils achètent actuellement beaucoup de pétrole, par précaution. Cela fait grimper les prix et bouscule le marché du pétrole qui était assez calme depuis plus d’un an, marqué par une hausse légère et régulière. " On était effectivement dans une situation assez stable dans le sens où l’Opep avait réduit sa production avec la Russie. Les Etats-Unis avaient augmenté leur production et tout cela était soutenu par une augmentation de l’activité économique mondiale qui fait qu’on était passé à un marché de demande plutôt qu’un marché offre. Un marché qui était relativement stable, où les évènements, entre autre au Moyen-Orient, n’avaient pas vraiment d’influence, jusqu’à maintenant ".

Comme c’est en général le cas en cas du soubresauts des cours du pétrole brut, il est difficile de savoir si cette hausse soudaine se poursuivra. Il est difficile aussi de prévoir quand et de quelle manière cela aura un impact sur les prix des produits pétroliers.