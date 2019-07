Les taux d'intérêt dans la zone euro continuent de baisser

Chronique Economique - Taux d'interêt négatifs, une anomalie financière... - 03/07/2019 Le capitalisme est aujourd'hui en pleine aberration ! A cause de quoi ? Mais des taux d'intérêt négatifs ! L'Allemagne qui emprunte de l'argent peut réclamer une prime - à cause du taux négatif - à ses prêteurs. Comme quoi le monde ne tourne plus rond comme nous l'explique notre chroniqueur économique. --- Dans sa chronique économique, Amid Faljaoui nous dévoile les coulisses des entreprises et passe en revue les grands événements de l'actualité économique. La chronique économique d'Amid Faljaoui, tous les jours à 8h30 et à 17h30.