Les tatouages font leur entrée dans le panier de la ménagère

Vous les voyez apparaître de plus en plus notamment sur les bras ou les jambes. Vous en avez peut-être même un. Le tatouage a pris une tel ampleur chez nous qu'il fait son entrée dans le panier de la ménagère de 2019. Un phénomène pas si récent mais qui convainc de plus en plus de monde.

Le tatoueur Damien Reyter constate d'ailleurs une évolution dans sa clientèle. "Aujourd'hui, tout le monde se fait tatouer. C'est moins rock'n roll qu'avant" dit-il. Au total, on comptabilise en Belgique 500.000 tatouages par an et les établissements se multiplient. Il y en aurait, actuellement, près de 1000 à travers le pays.

Le tatouage est donc un phénomène de mode et il a un prix: entre 50 et 1.500 euros. Cela varie en fonction du tatoueur, de la taille, du dessin, etc.

Le tatouage, un produit significatif

"C'est un produit qui entre dans le calcul du panier de la ménagère parce que c'est un produit significatif dans le budget d'un certain nombre de ménages" précise Henri Bogaert, professeur d’économie à l'Université de Namur. Ce panier de la ménagère est donc une moyenne représentative de l'ensemble des ménages belges, il donne un indice des prix.

Ce panier est bien une moyenne, "ce n'est donc pas toujours le reflet exact de la population" indique ce professeur d'économie. Mais est-ce vraiment étonnant que le tatouage entre dans ce panier de la ménagère? Selon l'économiste, "on ne peut pas faire un indice qui correspond à ses propres critères de choix, il faut prendre ceux de la population. Et les choix de la population vont dans ce sens, beaucoup de gens "consomme" du tatouage aujourd'hui".

Il n'y a donc pas de question d'utilité pour faire entrer de nouveaux indices dans le panier de la ménagère.

Plusieurs centaines d'indices pour calculer ce panier

Ce panier comporte 671 témoins comme le loyer ou encore le chauffage mais il évolue constamment. En 2019, le tatouage n'est pas le seul à faire son entrée. Il y a aussi mes livres de cuisines, le loyer d'un kot étudiant, le remplacement d'une serrure de porte, le tarif horaire d'un couvreur, les véhicules d'occasion, les compresses thermiques, la consultation chez un diététicien ou encore les poussettes pour enfants. Il y a régulièrement des produits qui entrent et d'autres qui sortent de ce calcul.

A quoi cela sert? L'objectif, c'est de calculer un indice des prix pour voir quelle est l'évolution générale du pouvoir d'achat, du niveau de vie. Mais ce panier a un impact direct sur tous les belges puisqu'il permet de déterminer l'indexation des salaires et les allocations sociales. Ce panier permet aussi de comparer la Belgique avec d'autres pays.