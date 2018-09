Les syndicats protesteront mercredi contre l'abolition du régime maladie des fonctionnaires

Le gouvernement fédéral a décidé, fin juillet, de supprimer le régime maladie des fonctionnaires. Le front commun syndical, qui négocie depuis avril dernier une réforme du statut des fonctionnaires fédéraux, s'insurge car cette mesure n'avait pas été concertée. Il mènera une action demain/mercredi à 09h00 devant le cabinet de la fonction publique, rue Lambermont à Bruxelles, afin de dénoncer "le manque de crédibilité et de fiabilité de la concertation sociale au comité (de négociations) B", annonce-t-il mardi dans un communiqué.

En juin dernier déjà, le front commun syndical avait dénoncé un manque de concertation sociale

Les négociations sur la réforme du Codex, qui réglemente le statut des fonctionnaires, n'ont pas été de tout repos. En juin dernier déjà, le front commun syndical avait dénoncé un manque de concertation sociale et des délais trop courts pour aboutir. Le dialogue avait depuis repris et les négociations avaient été prolongées jusqu'après l'été, soulignent les syndicats CSC Services publics, SLFP et CGSP.

Pendant l'été, le gouvernement a décidé de supprimer à partir du 1er janvier 2019 le régime maladie auquel les fonctionnaires ont droit. Cette évolution les empêchera désormais de reporter leurs jours de congés maladie inutilisés à l'année suivante. Horreur pour les syndicats, qui affirment que dans le Codex, ce régime favorable est maintenu. "A quoi servent encore les négociations entre le cabinet de la fonction publique et les syndicats si le gouvernement les court-circuite?"

Une action se tiendra mercredi à 09h00 pour dénoncer ce "manque de crédibilité et de fiabilité de la concertation sociale".