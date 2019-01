Les syndicats et le patronat ont jeté l’éponge cette semaine, ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’évolution salariale en Belgique. Il est peu probable qu’ils arrivent cette année à conclure un accord interprofessionnel. Une grève générale est d’ailleurs prévue le 13 février prochain. Pourtant, « la concertation sociale fonctionne encore de manière générale en Belgique, estime Evelyne Léonard, spécialiste des relations sociales à l’UCL et l’invitée du Point de vue éco, mais il y a des hauts et des bas, et manifestement on est dans une période de bas. […] Le contexte est très difficile, il y a des changements de fonds dans le monde du travail : Changements technologiques, défi climatique, vieillissement de la population. Tout ça a des répercussions importantes sur le travail et dès lors, il est très difficile pour les partenaires sociaux de se redéfinir dans ce contexte changeant ».

Des interlocuteurs sociaux plus aussi clairs qu’avant

Plus qu’avant, les travailleurs changent de travail en cours de carrière, cumulent les emplois, multiplient les statuts. Les chauffeurs d’Uber, les livreurs à vélo, par exemple, ont des statuts qui les font sortir du salariat classique. Ils sont isolés, souvent ne se connaissent pas entre eux, il est plus difficile de les fédérer et les représenter. « Et même parmi les salariés plus classiques, dans les entreprises, on voit qu’il y a de plus en plus, une diversité du salariat. Les syndicats ont du mal à représenter les travailleurs d’origine étrangère, les jeunes...». Echo au mouvement des gilets jaunes qui pointait le déficit de représentativité des syndicats. Le mode d’expression change donc aussi. « Avant les travailleurs allaient voir les délégués syndicaux pour exprimer un mécontentement, aujourd’hui ils le font directement sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Les corps intermédiaires sont en crise ».

Du côté patronal aussi les interlocuteurs sont moins clairement définis qu’avant. Dans les grandes entreprises, souvent les centres de décisions sont à l’étranger, le représentant de la direction en Belgique n’a plus toujours tous les rennes de l’entreprise entre les mains. Dans certains cas, il ne fait que mettre en œuvre des décisions prises à l’autre bout de la planète et sur lesquelles les négociations en Belgique n’ont aucune prise. On est, parfois, loin de « l’entreprise de papa », avec un patron et des travailleurs qui ont toutes les cartes en main pour discuter ensemble.

Moderniser la concertation sociale

Evelyne Léonard a participé à l’écriture du Livre blanc de la concertation sociale dans lequel patrons, syndicats, politiques, académiques, esquissent des pistes de modernisation du cadre social pour qu’il corresponde à la réalité économique actuelle : « Il faut un nouveau Pacte social comme il y en a eu un au sortir de la guerre en 44. Il faudrait, par exemple, une ambitieuse nouvelle politique de mobilité dans le travail pour sécuriser le parcours des travailleurs qui sont beaucoup plus accidentés, diversifiés, interrompus. Cela devrait être sécurisé tout en permettant la flexibilité ». Evelyne Léonard plaide aussi pour des liens plus forts entre formation et technologie pour éviter des catastrophes sociales « après lesquelles ont dit que les travailleurs ne sont plus adaptés, alors qu'en fait ils n’ont pas été formés ».