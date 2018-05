Les syndicats appellent les pilotes à la grève chez Brussels Airlines ces 14 et 16 mai

Un préavis de grève est en cours jusqu’à vendredi chez Brussels Airlines. Pilotes et syndicats attendent une proposition de la direction. Une première proposition avait été en effet été rejetée par une majorité des pilotes.

Les syndicats appellent les pilotes à faire grève ces lundi 14 et mercredi 16 mai.

Les syndicats, qui réclament pour les pilotes une revalorisation salariale, estiment que la situation est bloquée et qu'il y a peu de chances d'aboutir à un accord avant l'échéance du préavis de grève

Le personnel de cabine et au sol pourrait même rejoindre le mouvement. Et donc, les avions pourraient ne pas décoller lundi et mercredi.

"A la recherche d'une solution pour les 34.000 passagers de lundi"

La compagnie aérienne Brussels Airlines doit chercher une solution pour les 34.000 passagers qui devaient voyager lundi à bord des 278 vols prévus, a indiqué mercredi Kim Daenen, porte-parole de la compagnie qui a qualifié la grève annoncée des pilotes de "très regrettable". Les syndicats font des demandes impossibles, dit-on encore.

Brussels Airlines espère que durant la nouvelle procédure de conciliation, qui débute lundi, une issue au conflit social sera trouvée.