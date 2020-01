Les supermarchés néerlandais envahissent la Belgique: quel impact pour le consommateur ?

Arrivé en novembre en Flandre, le supermarché néerlandais Jumbo a ouvert trois supermarchés. D’ici cinq ans, la chaîne hollandaise compte ouvrir 100 établissements en Belgique. L’invasion des magasins étrangers serait-elle bénéfique pour le consommateur ?

Le premier des trois magasins Jumbo belges a ouvert ses portes le 6 novembre à Pelt dans le Limbourg. Après analyse des prix des concurrents de la région, le Colruyt de la ville située près de la frontière néerlandaise a adapté des dizaines de prix, selon le site spécialisé Retail Detail. Il s’agit d’une pratique courante au sein de la chaîne belge qui emploie une cinquantaine de personnes pour comparer quotidiennement les prix des produits dans les magasins concurrents.

Coûts réduits

L’arrivée de concurrents néerlandais pourrait bien chambouler le marché belge. À l’heure actuelle, le groupe Colruyt représente 32% des parts de marché, contre 24% pour Ahold Delhaize et 22% pour Carrefour. Les autres supermarchés se partagent les 22% restants.

Jorg Snoeck de Retail Detail explique à De Morgen pourquoi les magasins néerlandais peuvent proposer des produits à un prix moins élevé qu’en Belgique : "Les salaires aux Pays-Bas sont 17% moins chers qu’en Belgique." Il est ainsi plus rentable d’avoir des centres de distribution aux Pays-Bas.

L’expert craint également que les supermarchés belges dont Colruyt ne traversent une période très difficile dans les années à venir. "La différence de prix entre Colruyt et les acteurs néerlandais est presque nulle. La question est donc de savoir si les Belges vont continuer à faire leurs achats dans des bunkers ou s’ils vont opter pour une expérience plus agréable."

L’enseigne belge ne compte pas pour sa part adapter sa méthode de travail. "On va continuer à faire ce qu’on fait. Nous suivons les prix des concurrents locaux pour proposer le prix moins cher", explique Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt.

Chez Delhaize, on a anticipé l’arrivée de concurrents néerlandais et la devise était l’union fait la force. En 2016, l’enseigne néerlandaise Albert Heijn a fusionné avec Delhaize et les deux se retrouvent au sein du groupe Ahold Delhaize.

Enquête Test-Achats

En décembre, Test Achats a analysé le prix d’un panier d’achats composé de marques nationales et internationales, marques distributeurs et produits frais aux caisses d’un Jumbo en Flandre (Pelt) et aux Pays-Bas (Budel) Résultat ? Il est 17% moins cher en Belgique que de l’autre côté de la frontière. "Jumbo arrive sur le marché belge de manière assez agressive, avec des prix très compétitifs", commente Julie Frère de l’association de défense des consommateurs.

Dans son enquête sur les supermarchés publiée en décembre 2019, Test-Achats qualifie Jumbo de "concurrent redoutable": "Aux Pays-Bas, Jumbo est au moins 4% moins cher que Ahold Delhaize pour ses produits de marque. Si cela se confirme, Colruyt ne devra plus seulement adapter ses prix à ceux de Ahold Delhaize, mais aussi à ceux de Jumbo. "

La porte-parole de Test-Achats met cependant en garde face à la course au prix les plus bas : "Le prix, c’est un élément, mais nous faisons aussi des tests de qualité. Dans le cas de Jumbo, nous n’avons pas encore pu tester les produits. Cette lutte incessante pour le prix le plus bas est-elle vraiment bénéfique pour le consommateur ? Acheter de la viande locale élevée dans des bonnes conditions s’avère par exemple plus cher que de la viande reconditionnée, mais aussi meilleur pour la santé du consommateur."