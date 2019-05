Les studios Marvel, la stratégie marketing payante

« Avengers : Endgame », dernier film sorti des studios Marvel, est sur la route du record du box-office mondial. Au fur et à mesure de ses films de super-héros, la franchise a réussi à capter un public de plus en plus large. Elle récolte aujourd’hui le fruit d’une stratégie commerciale de longue haleine.

2,24 milliards de dollars, la somme fait tourner la tête. Ce chiffre d’affaire n’est pourtant que provisoire… En 15 jours depuis sa sortie, « Avengers : Endgame » a battu tous les records de précocité. Il a déjà réussi à se placer à la deuxième position des plus gros succès de tous les temps, devant Titanic, et est en train de se rapprocher d’Avatar et de ses 2,78 milliards de dollars (des chiffres à relativiser à cause de la dévaluation du dollar, mais tout de même !).

Pour Hugues Dayez, journaliste cinéma, ce succès mondial est facilité par une spécificité américaine. « Un producteur m’a une fois fait la remarque, du pourquoi les films américain s’exportent si facilement. C’est parce qu’ils doivent déjà s’exporter à l’intérieur des Etats-Unis, c’est-à-dire qu’ils doivent plaire à un public asiatique, mais aussi latino ou afro-américain. Dans ces films, chaque culture est donc représentée à travers un ou plusieurs personnages. D’où la facilité, par la suite, à s’exporter à travers le monde. »

« Le film n’est que la partie visible de l’iceberg »

Rendez-vous est donné dans un cinéma bruxellois. Son gérant, Thierry Steinbrecher, nous explique qu’il a déjà vendu 3500 places en deux semaines, un record en son genre. « C’est la plus grosse affluence qu’on ait eu pour les deux premières semaines d’exploitation d’un film. Par rapport à « Avenger : Infinity World » sorti l’an dernier, on compte même du simple au double. »

Et le succès ne se limite pas au film. A quelques mètres de là, un magasin vend mugs, posters et petits objets dérivés des super-héros Marvel. Tous ces produits s’arrachent comme des petits pains. Pour l’employé du magasin, c’est notamment grâce à la clientèle du cinéma. « J’ai régulièrement des clients qui sortent du cinéma et qui me disent qu’avec les petits, ils ont vu le dernier Avengers. Ca les pousse à nous acheter quelques produits dérivés. »

Tout sauf un hasard pour Hugues Dayez, qui évoque une stratégie marketing lucrative et savamment orchestrée par Disney, qui a racheté la marque Marvel il y a 10 ans. « Les studios ont développé une stratégie de marque. Le film n’est que la partie émergée de l’iceberg de tout un merchandising, d’une présence aussi, dans les parcs d’attractions. »

Vous êtes actuellement 600.000 Belges à avoir visionné « Avengers : Endgame » dans les salles obscures… un chiffre qui devrait encore augmenter sensiblement dans les prochaines semaines.