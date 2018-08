Les sociétés belges ont envoyé 129 milliards dans des paradis fiscaux en 2016

Les entreprises établies en Belgique ont déclaré au fisc belge 129 milliards d'euros de paiements vers des paradis fiscaux au cours de l'exercice d'imposition 2017 (revenus 2016), écrit samedi La Libre Belgique. C'est une augmentation de 57% par rapport aux 82 milliards déclarés l'année précédente.

Les sociétés qui versent au moins 100.000 euros dans des paradis fiscaux sont tenues de le mentionner au fisc belge, à l'exception des banques et des sociétés de Bourse. Une liste de 30 paradis fiscaux a été établie par les autorités. Cette dernière est assez limitative, car elle ne comprend pas le Panama, le Delaware, Singapour, Hong Kong, ou encore le Luxembourg.

804 entreprises ont mentionné un paiement vers un paradis fiscal en 2016, soit 161 millions d'euros par entreprise en moyenne. Les Émirats arabes unis, dont font partie Dubaï et Abou Dabi, est le paradis fiscal qui attire le plus les entreprises belges : un montant total de 43,8 milliards d'euros a pris cette direction. "Le montant de 129 milliards d'euros a été déclaré sur base volontaire", explique Francis Adyns, porte-parole du SPF Finances, cité dans La Libre. "Il ne s'agit donc pas d'argent frauduleux, ni de revenus mais de transactions financières qui doivent être déclarées et qui le sont."