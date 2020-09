Les sites AB InBev de Louvain et Hoegaarden à l'arrêt jeudi pour soutenir Jupille

Les travailleurs des sites AB InBev de Louvain et Hoegaarden mèneront jeudi matin une action de solidarité, avec arrêt de travail, à la suite de la grève entamée à Jupille. "Ce n'est pas un problème local", indique mercredi Kris Vanautgaerden, secrétaire du syndicat ACV. "Sur les sites flamands également, la direction considère la production plus importante que la sécurité et la santé de ses employés."

"Pour nous, la santé et la sécurité doivent être prioritaires par rapport à la production, nous voulons envoyer ce signal", ajoute le syndicaliste. Jeudi, les travailleurs des sites AB InBev à Louvain et Hoegaarden arrêteront donc le travail pour soutenir leurs collègues de Jupille.

La FGTB a initié un mouvement de grève le 3 septembre sur le site wallon à la suite de la détection de plusieurs cas de Covid-19 au sein du département logistique. Une réunion de conciliation s'est déroulée mardi entre le syndicat et la direction, mais elle n'a pas permis d'aboutir à un accord. La FGTB estime que la direction a tardé à réagir lorsque les premiers cas ont été détectés.

Le syndicat ACV réclame également la réalisation d'un audit externe pour déterminer les dysfonctionnements des procédures en matière de sécurité et de santé au travail.