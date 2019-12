Les sirops "composés" contre la toux et le rhume seront retirés du marché en 2020

Suite à une révision du rapport bénéfice-risque, les sirops composés de plusieurs substances actives contre la toux et le rhume seront retirés du marché. À partir du 1er janvier 2020, seuls ceux contenant un seul principe actif pourront être vendus, informe l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) sur son site web.

Les préparations composées suivantes seront retirées du marché: Acatar, Broncho-Pectoralis Pholcodine, Inalpin, Longbalsem, Noscaflex Expectorans et Toplexil. La formule composée Pholco-Mereprine reste néanmoins disponible jusqu'à fin mai 2020. Les préparations officinales contre la toux et le rhume ne peuvent également plus contenir qu'une seule substance active à partir du 1er janvier 2020.

L'organisation de défense des consommateurs Test-Achats avait déjà émis des réserves, il y a plusieurs années, quant à l'utilité des sirops composés.