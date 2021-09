Les riches chinois sont-ils devenus trop riches ?

On voit bien que les inégalités se sont accentuées. Ou plus exactement, le poids des gens les plus riches s'est beaucoup accru et que, même s'il y a eu effectivement des succès dans la lutte contre la grande pauvreté, il subsiste une grande pauvreté en Chine. On a de fortes inégalités, que la croissance économique n'a pas permis d'atténuer. Et il ne faut jamais oublier que le Parti communiste doit pouvoir continuer à convaincre la population que lui seul peut apporter le bien-être et qu'il est le mieux placé pour améliorer la situation des Chinois. Et donc, il ne faut pas que ces inégalités soient trop importantes. Donc, effectivement, il y a cette dérive-là. Ensuite, sur les grandes entreprises, notamment de haute technologie, il y a à la fois la nécessité et ou, en tout cas, le souhait du gouvernement de contrôler pour asseoir son pouvoir et ne pas laisser le pouvoir à de grandes entreprises privées. Et puis, il y a la question des données. Ces grandes entreprises technologiques disposent de beaucoup de données. Est ce qu'on peut laisser ces données être privées? Et ça, c'est une question qui ne se pose pas qu'en Chine, le contrôle des très grandes entreprises, les atteintes à la concurrence parce qu'on est dans des situations de monopole, etc.

Les grandes entreprises technologiques chinoises ont été particulièrement visées ces derniers mois mais sont-elles les seules ?

C'est quand même les technologies qui sont dans le viseur du gouvernement. Le Parti communiste a toujours été présent dans les entreprises avec des cellules du Parti communiste. Son poids est plus important aujourd'hui qu'hier dans tous les secteurs. Donc tous les secteurs ont été concernés par ce rôle de parti du Parti communiste pour être sûr que c'est le discours officiel qui sera tenu. Maintenant, le contrôle sur les entreprises et sur les entreprises d'Etat est différent selon que c'est le gouvernement central ou les gouvernements locaux qui contrôlent et il y a un accroissement du contrôle sur les entreprises privées, mais on a vu récemment que ça, que ça concernait aussi des personnalités connues. Une actrice très connue qui disparaît d'un coup, l'incident Jack Ma à la fin de l'année dernière (NDLR : le fondateur d’Ali-Baba a disparu de la circulation pendant plusieurs mois). Au yeux des autorités chinoises, il fallait remettre Jack Ma dans le rang. Mais, en même temps, c'est une personnalité extrêmement populaire en Chine et donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Car quand on a quelqu'un qui devient très célèbre et très populaire, il acquiert une sorte de pouvoir et, encore une fois, il n'est pas question que quelqu'un ait un pouvoir supérieur à celui du Parti communiste et que sa parole soit plus crédible que celle du Parti communiste. Après, est ce que ça va marcher? C'est une autre question.

Derrière ces évolutions, il y a aussi la question de la répartition des richesses. Est-ce que ce thème est aujourd'hui une vraie préoccupation en Chine, singulièrement pour les classes moyennes ?

Oui, c'est un sujet qui est important. Le Parti communiste n'est le gouvernement n'est pas élu et tient sa légitimité du fait que la population est convaincue qu'il n'y a pas de solution alternative meilleure. Mais pour que cela tienne, il faut améliorer la situation des gens. Depuis le début des réformes économiques, pratiquement tout le monde a bénéficié des réformes. Mais maintenant, la Chine n’est plus dans une logique de rattrapage et du reste la croissance économique est moins importante. En revanche, les inégalités restent très importantes. Quand la Chine a commencé à mettre en œuvre ses réformes économiques (NDLR : à partir de la fin des années 1970), Deng Xiaoping a dit ‘Vous avez le droit maintenant de vous enrichir’. Mais entre avoir le droit de s'enrichir et devenir aussi riche que certains le sont maintenant, alors que d'autres restent dans la grande pauvreté, il y a évidemment une grande différence et on considère aujourd'hui et le gouvernement sans doute, pense améliorer sa réputation ou sa popularité auprès de la population en disant ‘On est bien conscient des difficultés et il faut que les milliardaires redonnent une partie de l'argent qu'ils ont gagné’. Et on voit les grandes entreprises multiplier les dons. Sans doute que, dans l'avenir, le gouvernement envisagera aussi des mesures de politique de redistribution à court terme. Il ne faut pas oublier que la politique sociale est assez faible en Chine. Pour le reste, les autorités n’ont rien annoncé pour le moment, en dehors de demander aux grandes entreprises de faire des dons. Et ces mesures visant à contrôler toutes ces entreprises privées qui ont fleuri pour offrir des services en matière d'éducation et qui coûtent très cher. Le gouvernement les a aussi remises dans le rang en disant ‘Il faut que tout le monde puisse accéder à l'éducation et non pas qu'il y ait une sélection par l'argent’.

Est-ce que cette nouvelle orientation de la politique économique chinoise va déboucher sur des hausses d’impôts ?

C'est ce que tout le monde pense. La fiscalité en Chine est assez faible. Il y a des impôts indirects, la TVA, etc. Mais elle est assez faible et donc il y aura probablement des réformes qui seront faites pour modifier la fiscalité telle qu'elle est actuellement, ce qui n'est pas très facile. Mais ce sera sans doute dans ce sens-là que des réformes vont être faites.