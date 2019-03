Les renvois de colis gratuits sont-ils une concurrence déloyale pour les petits commerces?

Vous avez peut-être déjà commandé des vêtements sur internet et remballé la marchandise après l'avoir essayée. Beaucoup de sites de commerce en ligne proposent des retours gratuits. Mais aujourd'hui, l'Unizo n'en veut plus. Pour l'Union des indépendants flamands, cette politique commerciale fait de la concurrence aux petits commerces.

le lundi matin, on ne sait plus où les mettre

Dans les bureaux de postes et points relais, c'est une pratique est courante. Dans une librairie bruxelloise qui propose ce type de service, nous rencontrons une responsable débordée. Des dizaines de clients ramènent des colis chaque semaine qu'il faut stocker sous les rayons, derrière la caisse et même au-dessus du frigo.

"Il y en a énormément tous les jours, confie la libraire. Si vous venez le lundi matin, c'est une véritable catastrophe, on ne sait plus où les mettre. Il y a au moins une cinquantaine de colis." La commerçante en est certaine, il n'y aurait pas autant de retours s'ils étaient payants. "Quand on a des retours pour Vente Exclusive, par exemple, les clients doivent payer. Quand on leur dit qu'il faut payer 6,90 euros par colis, ils ne sont pas d'accord et le reprennent avec eux."

Gratuit pour le consommateur, coûteux pour l'environnement

Pour l'Unizo, ces retours gratuits sur internet sont simplement de la concurrence déloyale pour les commerces traditionnels. Dans les médias flamands, Danny Van Assche, responsable des entreprises locales, précise : "Le consommateur doit être conscient que s'il ne paye pas le renvoi, celui-ci a tout de même un coût, ne serait-ce qu'en matière de trafic supplémentaire. Nous pensons que l'acheteur doit être obligé de payer un prix réaliste pour le retour des colis."

Au nom de l'environnement, pour réduire le nombre de colis sur les routes, les mers et dans les airs, l'Unizo plaide d'ailleurs pour une réglementation européenne en la matière afin que le client commande de manière plus consciente et plus ciblée.

Une évolution inéluctable

Mais cette proposition ne fait pas l'unanimité. L'Union des Classes Moyennes (UCM), le pendant francophone de l'Unizo, n'est pas d'accord. Pour Clarisse Ramakers, cela reviendrait un peu à lutter contre l'évolution inéluctable de la consommation.

"On préférerait aider les commerçants indépendants à se lancer dans la vente en ligne, précise-t-elle, ou en tout cas à trouver des alternatives que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, plutôt que d'essayer de limiter l'action des multinationales qui de toute manière trouveront une autre solution pour aller chercher le consommateur."

50% de retours

Chez Zalando par exemple, un géant du commerce en ligne, 50% des colis sont renvoyés par les clients. Et pour l'UCM, même si l'Europe légiférait en la matière, il serait compliqué d'imposer des mesures à des entreprises internationales comme Amazon ou Alibaba implantés aux USA et en Chine.