Les raccordements télécom, gaz, eau et électricité bientôt effectués en une seule journée

Il sera bientôt possible de réaliser les raccordements à l’eau, l’électricité, le gaz naturel et aux services télécom en une seule journée. Le gestionnaire et exploitant des réseaux de distribution d’électricité et de gaz Ores, la Société wallonne des eaux (SWDE), Proximus et Voo se sont en effet associés dans ce but avec leur service 'Connect my home', qu’ils ont présenté jeudi. Il propose aux clients d’effectuer ces travaux en une seule journée, via une seule demande, une seule offre et sans coût supplémentaire.

Jusqu’ici, un client qui souhaitait raccorder son habitation, qu’elle soit nouvelle ou existante, devait le faire en prenant contact avec chacun de ces opérateurs. Les travaux à réaliser nécessitaient ensuite sa présence durant plusieurs jours, souvent à des moments différents.

Dorénavant, et progressivement, le client pourra économiser du temps et s’épargner des efforts et du stress, soulignent les quatre entreprises. Il suffira ainsi d’introduire une demande via le site www.connectmyhome.be. Ores, la SWDE, Proximus et Voo analyseront ensuite la possibilité d’effectuer les opérations en synergie. Il n’y aura plus qu’un seul interlocuteur (de chez Ores) pour les quatre opérateurs, avec un émail reprenant toutes les offres de prix. Enfin, il suffira d’un jour pour réaliser les cinq raccordements potentiels.

Il s’agit donc bien de raccordement et non pas d’activation de services, chez Proximus ou Voo par exemple. Les raccordements standards des deux opérateurs télécoms se feront d’ailleurs sans frais et n’impliquent aucune souscription d’abonnement.

Les communes bénéficieront aussi d’une simplification des démarches administratives, notamment au niveau des demandes d’autorisation, et d’une réduction des nuisances liées aux chantiers.

Des projets pilotes avaient débuté en 2015 dans la région de Mons-La Louvière puis en Wallonie picarde en 2017. Le service étant désormais efficient, il sera progressivement déployé sur l’ensemble des communes où les différents partenaires sont présents. D’abord dans la région de Charleroi (depuis mai), suivie de celle de Namur en août, en novembre pour l’Est de la Wallonie, février pour le Brabant wallon et mai prochain pour le Luxembourg.

Une partie de la province de Liège et de celle de Hainaut n’est donc pas concernée puisqu’Ores n’y est pas présent. Des contacts sont cependant en cours avec d’autres entreprises pour étendre le service à d’autres régions et le partenariat lancé, inédit en Belgique, est totalement ouvert, ont assuré les quatre opérateurs.