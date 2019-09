Les propriétaires de biens immobiliers dans le collimateur du fisc ces derniers mois

Les multipropriétaires traqués par le fisc, c'était l'un de sujets abordés ce lundi dans Matin Première avec Sophie Brems. Selon Amid Faljaoui, responsable des publications francophones de Roularta et chroniqueur à la RTBF, les Belges qui possèdent des biens immobiliers sont visiblement dans le collimateur du fisc ces derniers mois : "Je m’empresse de dire qu’il ne faut pas être milliardaire pour avoir plusieurs biens immobiliers : ça peut être le fruit d’un héritage ou quelqu’un qui a travaillé très dur et qui, en fin de vie, plutôt que d’investir dans la Bourse qui joue au yo-yo ou dans les livrets d’épargne qui ne rapportent maintenant que 0,11% — on l’a encore vu avec BNP Paribas — se dit qu’il va investir dans la brique. Il ne faut donc pas nécessairement être riche. Jusqu’à présent, les gens pouvaient se dire : 'C’est un bon investissement, il est rentable et en plus les loyers ne sont pas taxés — en tout cas pas les loyers réels — c’est plutôt un forfait sur le revenu cadastral, et pour peu que je ne vende pas l’immeuble avant les cinq ans, je ne suis pas taxé sur la plus-value, donc bingo, j’y vais'. Ce n’est pas le cas pour le fisc, qui estime que si vous avez plusieurs biens immobiliers, c’est un revenu professionnel et l’ardoise fiscale peut être assez lourde, puisqu’ils peuvent vous taxer jusqu’à 50%. Et ces derniers mois, le fisc se sent pousser des ailes parce que plusieurs décisions de justice font que la justice donne raison à l’administration fiscale contre le contribuable".

Mais pourquoi le fisc va-t-il justement chercher ces propriétaires ? Qu’est-ce qui peut bien éveiller son attention ?

"Il y a plusieurs éléments qui peuvent éveiller son attention, et notamment le fait que vous ayez emprunté pour acheter des immeubles. Le fisc n’aime pas l’emprunt, ce qui est un peu bizarre puisque ça veut dire que le fisc favorise indirectement celui qui a hérité ou celui qui a une épargne personnelle. Ça semble donc un peu débile, mais c’est le résultat que constate un certain nombre d’avocats fiscalistes ces derniers mois", explique-t-il.

A la question de savoir à partir de combien d’appartements ou de garages on pourrait être taxé à 50% par le fisc, Amid Faljaoui répond : "C’est une très bonne question à laquelle je ne peux malheureusement pas répondre. D’ailleurs, personne ne peut vous répondre. C’est vraiment du cas par cas, on ne sait pas si c’est trois, quatre ou cinq appartements. Ce que constatent un certain nombre de spécialistes qui ont étudié la question, c’est que ceux qui ont, par exemple, investi dans des kots d’étudiants sont généralement moins taxés, ils passent plus sous le radar que ceux qui ont plusieurs appartements. Ce qui peut aussi inciter le fisc à vous taxer davantage, c’est votre métier. Par exemple, si vous êtes avocat spécialisé dans l’immobilier, si vous êtes notaire, architecte ou forcément agent immobilier, là il va avoir un droit de regard, si je puis dire".