Les prix des matériaux de construction s'envolent vers des sommets: jusqu'à 3 fois plus cher

Lorsqu'elle a signé pour sa nouvelle maison, Chantal ne s'attendait pas à voir sa facture initiale gonfler au fil du temps. Après sept mois d'attente pour obtenir le permis de bâtir, c'est près de 15 000 euros supplémentaires qui lui ont été facturés. En cause : le prix des matériaux qui ne cesse de flamber depuis le début de l'année. "On m'a d'abord annoncé une hausse de 4,5 % du prix initial. Mais je n'étais pas effrayée et je m'y attendais car on entendait déjà parler des prix qui grimpaient. Mais la deuxième fois, quand le chiffre est monté à 7,5 %, je suis allé trouvé un avocat pour voir si c'était bien légal. Il m'a dit que je pouvais m'estimer heureuse d'avoir fait appel à une société clé sur porte sérieuse car on était alors à plus de dix pour cent d'augmentation."

La maison sera construite en novembre et d'ici-là, l'entrepreneur Jumatt s'est engagé à geler le prix, même si les coûts des matériaux continuent leur inflation.

A la Confédération de la Construction Wallonne, on indique que ce sont les isolants polyuréthanes, les bois et les aciers qui ont le plus augmenté alors que dans le même temps, les délais de livraison étaient allongés de plusieurs semaines.

Fema, la fédération des matériaux de construction, vient justement de publier une illustration reprenant les différentes augmentations qui touchent la construction. Par rapport à la fin de l'année dernière, tous les postes sont impactés, mais de manières différentes. Si l'augmentation du prix des briques, béton et peinture reste raisonnable, on n'en dira pas autant des revêtements de sol et des isolants de plafond (+ 50 %), du bois de construction (+ 128 %) ou des panneaux en OSB qui ont triplé (+ 191 %) !