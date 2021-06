Les prix des cartes graphiques baissent enfin, retour sur les raisons de cette pénurie inédite

Le facteur le plus déterminant est certainement le développement des cryptomonnaies. Pour qu’un système décentralisé comme celui des cryptomonnaies existe, il suppose l’utilisation d’ordinateur avec des puissances de calcul énormes, afin de pouvoir "miner", c’est-à-dire, réaliser les opérations de vérifications des transactions. Et cette puissance, les entreprises et particuliers mineurs de cryptomonnaies vont la trouver dans les dernières cartes graphiques, à l’origine développées pour faire tourner les jeux vidéo dernière génération, gourmands en puissance de calcul. La demande de ces cartes pour le mining a été telle ces derniers mois que NVIDIA a annoncé, en février dernier, qu’il allait brider une de ses GPU les plus puissantes afin de la rendre moins efficace pour les mineurs de cryptomonnaie, sans affecter ses performances en jeu.

La récente décision de la Chine de fermer les entreprises de cryptomonnaie dans la province du Sichuan est d’ailleurs considérée, par certains observateurs, comme une des raisons de la récente diminution des prix des GPU.