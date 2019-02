Les pôles de compétitivité une nouvelle dynamique pour la Wallonie

Plongée dans le monde merveilleux du génie mécanique ce jeudi 28 février. C’est un des pôles de compétitivité en Wallonie et au cœur de son développement, bien sûr, l’innovation. Et pour favoriser cette indispensable innovation, les pôles de compétitivité misent sur la collaboration. Collaboration des entreprises entre elles, les grandes et les petites ; les PME, mais aussi évidemment avec les centres de recherche. Cette collaboration depuis une douzaine d’années a créé une véritable dynamique en Wallonie.

Antoni van Put est le directeur général du pôle Mécatech et il témoigne de ce succès : « On a su rassembler les entreprises, grandes et PME ainsi que le monde de la recherche au travers de projets concrets toujours menés par des industriels qui sont quand même au nombre de 113 projets sur 12 ans. Cela fait plus ou moins de dix projets par an, ce qui est quand même relativement important. Ce qui est aussi important, c’est l’impact que ces projets ont et l’impact que les entreprises au sein du pôle ont eu avec une création d’emplois qui est quand même assez significative : environ 3000 emplois créés, ce qui est nettement supérieur à la moyenne du secteur ».

Ce qui est intéressant aussi, c’est que cette dynamique et cette collaboration ont profité pleinement aux PME proportionnellement sans doute plus aux PME qu’aux grandes entreprises, parce qu’au sein du pôle, la stratégie a consisté à aider les PME à concevoir et à commercialiser des produits à plus haute valeur ajoutée.

« Donc, ne pas se contenter de rester au premier stade de la chaîne, mais d’aller chercher plus de fonctionnalités dans les produits, dans les matériaux, d’aller vers plus de produits finis. Mais on constate que quand on monte dans la chaîne de valeur, on a plus de marge, on est moins tributaire des aléas de l’économie et donc on est plus forts » conclu Antoni van Put.

L a manière de fonctionner a changé dans l’industrie du génie mécanique en Wallonie ?

C’est ce que pense Yves Jongen qui fut à l’origine de la création de IBA, une des stars de l’industrie wallonne qui en est toujours d’ailleurs le chief research officer. Il considère que les pôles de compétitivité Mécatech qu’il préside ont changé l’esprit industriel en Wallonie.

« J’ai connu l’industrie en Wallonie pour pas mal d’années et il a été fondé il y a 30 ans. Et au début quand une grande société était intéressée par des connaissances, une technologie qu’il y avait dans une PME, elle ne discutait pas, elle achetait la PME, c’est plus facile quand on contrôle donc il y avait un petit peu cette idée que les relations industrielles étaient basées sur le contrôle et le pouvoir. Avec l’arrivée du pôle Mecatech, on avait des projets collaboratifs et on avait des projets dans lesquels il y avait une grande société AGC. Il y avait Arcelor-Mittal aussi, les toutes petites sociétés, des centres de recherche et ces gens devaient travailler ensemble sans relations de pouvoir entre l’un et l’autre. Ça s’est fait et finalement. Ça a marché très bien ».

Pour Yves Jongen, la réussite de ce modèle a fait évoluer les mentalités. Les collaborations sont légion entre grandes entreprises et PME. Et aussi très important bien sûr, les centres de recherche et notamment universitaires. Collaborations nombreuses facilitées sans doute par le fait que sur un territoire aussi petit que la Wallonie et dans un domaine aussi vaste que le génie mécanique, nos entreprises industrielles sont rarement concurrentes entre elles. C’est plus facile de travailler ensemble dans ces conditions.