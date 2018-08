Les pilotes Ryanair belges vont faire grève le 10 août, quid des autres pays européens?

Ryanair est de plus en plus enlisée dans un vaste mouvement social en Europe. Les pilotes irlandais de la compagnie low cost avaient déjà mené une grève les 12, 20 et 24 juillet. Ils vont par ailleurs remettre le couvert le 3 août. Le personnel de cabine de Ryanair Belgique, Italie, Espagne et Portugal a également fait grève les 25 et 26 juillet. Tous réclament de meilleures conditions de travail dont des améliorations de leur rémunération et congés annuels.

Et ce n'est pas fini: la BeCA (Belgian Cockpit Association) et le syndicat CNE ont appelé "tous les pilotes Ryanair basés en Belgique à soutenir leurs collègues irlandais et à se joindre à l’action de grève qui aura lieu le 10 août prochain dans plusieurs pays européens". Les pilotes belges ne seront pas les seuls à arrêter le travail, leurs collègues suédois vont faire de même. D'autres pays, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, pourraient leur emboîter le pas. Point sur la situation pays par pays.

Les pilotes suédois suivent le mouvement

Étant donné l'absence d'avancée dans les négociations avec Ryanair, les pilotes suédois vont faire aussi faire grève. Le président de l'association suédoise des pilotes a indiqué dans un communiqué : "Aucune convention collective n'a été conclue en Europe et Ryanair a entretenu à plusieurs reprises des relations hostiles avec ses employés, dernièrement par des intimidations et des menaces aux pilotes irlandais après qu'ils ont utilisé leur droit de grève légal."

On discute aux Pays-Bas

L'association néerlandaise des pilotes (VNV) a organisé un référendum le 31 juillet pour voir s'ils soutiennent un éventuel appel à la grève. Et le résultat est sans appel: 99,5% des membres sont en faveur. Des discussions sont néanmoins en cours avec la direction de Ryanair.

"Nous gardons toutes les pistes ouvertes. Nous avons déposé un ultimatum, nous proposons à Ryanair une convention collective de travail. Si elle n'accepte pas ou si ses propositions sont insuffisantes, nous mènerons une action", indique Joost van Doesburg, manager des affaires publiques pour VNV. Il insiste aussi sur le fait qu'il faut respecter scrupuleusement la procédure des discussions avant de rejoindre le mouvement de grève. Une décision est attendue début de la semaine prochaine. Si les pilotes optent pour la grève, ils doivent l'annoncer au minimum 12 heures à l'avance.

Les pilotes allemands se concertent

En Allemagne aussi, les pilotes ont été consultés : 96 % d'entre eux ont voté en faveur de la grève. Tout comme aux Pays-Bas, cela ne veut pas dire d'office que les pilotes vont embrayés. Les discussions avec Ryanair se poursuivent. "On regarde, on analyse, aucune décision n'a encore été prise. Pour l'instant, il n'y a aucune avancée", explique un représentant de Vereinigung Cockpit, l'association allemande des pilotes. La décision de rejoindre ou non le mouvement de grève sera annoncée le 8 août.

Royaume-Uni: impasse entre syndicats et direction

Selon Bloomberg, les pilotes britanniques ont lancé une "procédure de désaccord" (failure-to-agree procedure), synonyme d'impasse entre syndicats et direction. Alors que les différentes parties prévoient de poursuivre les pourparlers, la décision pourrait au final mener à un vote sur un appel à la grève.

Terry Brandon de l'association britannique (BALPA), commente: "BALPA est entré dans la première phase d'un processus en quatre étapes avec Ryanair. Nous avons toujours pour objectif de conclure des accords avec les compagnies aériennes sans avoir recours à une procédure formelle de règlement des différends ou de vote pour une action syndicale. Nous n'organisons pas encore de votes sur une action syndicale dans Ryanair et nous ne sommes pas encore dans une situation de conflit officielle."

Espagne : pas de grève en raison d'une action en justice

Après cinq réunions avec l'entreprise depuis janvier, les pilotes espagnols n'ont pas obtenu d'accord. Même si les positions des deux parties se sont rapprochées, c'est plus "une tentative de gagner du temps", selon des sources proches du dossier. Les pilotes espagnols ont ensuite lancé une action en justice contre Ryanair le 27 juillet, selon elPeriodico. Ils veulent notamment que Ryanair applique le droit espagnol pour les travailleurs basés en Espagne. Dans ce contexte, ils n'envisagent pas de grève pour l'instant et préfèrent s'en référer à la justice.

Italie: négociations en cours

Du côté de l'Italie, les pilotes Ryanair ont fait grève en décembre. Depuis lors, des négociations sont en cours avec la direction. "Nous ne voulons pas faire grève. Nous espérons atteindre un accord bientôt, car cela fait des mois que nous négocions. Nous n'avons pas de deadline", explique un représentant de l'association italienne des pilotes (ANPAC).