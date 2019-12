Les petites et moyennes entreprises belges se portent bien, selon le dernier rapport sur la santé des PME

En cette fin d’année, une bonne nouvelle est tombée concernant l’économie belge. Au terme de cette année 2019, la santé financière de nos petites et moyennes entreprises est excellente. Leur rentabilité est en hausse, leur capacité à honorer leurs dettes aussi. 90% des PME belges sont en pleine forme, selon le dernier rapport sur la santé des entreprises occupant maximum 50 personnes. Et surtout, elles investissent, comme le souligne Eric Van den Broele, de la société Graydon : "J’en suis persuadé effectivement. Contrairement aux tendances des années précédentes où on voyait qu’effectivement les PME avaient de l’argent mais n’investissaient pas, on a vu une autre évolution l’année dernière où on investit clairement, et investir a toujours une relation directe avec la confiance qui régnait ou qui ne régnait pas."

C’était pour 2018. Pour ce qui concerne 2019, on n’a évidemment pas encore les bilans des entreprises, l’année n’est pas terminée. Il faut encore quelques mois pour publier les bilans 2019. Mais à ce stade, Eric Van den Broele est plutôt optimiste. Il pense que 2019 pourrait probablement aussi être une bonne année pour nos PME.

Toutes les entreprises pas logées à la même enseigne, selon les régions

Mais, cette amélioration financière ne vaut pas pour toutes les régions. "Contrairement à une idée générale, l’évolution de la PME s’équivaut en Flandre tout comme en Wallonie. On voit qu’à Bruxelles, le noyau des PME est quand même constitué de façon nettement différente. À titre d’exemple, on constate que le noyau d’entreprises en difficulté à Bruxelles est le double de ce qu’on constate dans les autres parties du pays," précise Eric Van den Broele.

A quoi est ce lié ? D’après lui, c’est lié à l’âge des entreprises, et actives dans ces secteurs, comme les services. "En fait, ce sont les deux. D’une part, on voit quand même un noyau d’entreprises beaucoup plus jeune que dans les autres parties du pays, quoique là aussi on constate quand même un mouvement de rajeunissement. D’autre part, on voit une concentration beaucoup plus importante au niveau des services, et surtout de très petites entreprises." A Bruxelles, ces petites entreprises, ces toutes petites entreprises parfois, sont naturellement plus fragiles, et ont sans doute aussi besoin d’un accompagnement professionnel pour les aider à améliorer leur gestion et améliorer leur management, et à les rendre plus performantes.

UCM et UNIZO : "il faut un gouvernement fédéral rapidement"

Du côté des organisations des classes moyennes, l’UCM et l’Unizo, celles-ci profitent de cette étude pour faire passer des messages. "Au niveau fédéral, on demande surtout qu’il y ait un gouvernement parce qu’il y a des mesures qui vont venir à échéance et qui sont capitales pour nous, notamment la suppression des cotisations patronales sur le premier emploi. La mesure viendra à échéance fin 2020, et donc il faut qu’il y ait un gouvernement pour reconduire cette mesure. On le voit, la productivité et la rentabilité des entreprises ont augmenté grâce à cette mesure, grâce à la réforme de l’impôt des sociétés qui a été corrigée, comme l’UCM le souhaitait", souligne la directrice du service d’études de l’UCM, Clarisse Ramakers.

Le message est donc clair. Pour ce qui concerne l’impôt des sociétés, c’est la baisse de l’impôt des sociétés pour les PME. Au niveau régional, l’Union des classes moyennes souhaite que les pouvoirs publics aident davantage les PME wallonnes à mieux se faire connaître des grandes entreprises wallonnes. L’idée est de susciter un réflexe dans les grandes entreprises wallonnes, autrement dit acheter des biens et des services wallons, quand c’est possible.

Si ce n’est pas possible, adressez-vous alors à des entreprises bruxelloises, flamandes, voire étrangères. Il faut donc se renseigner, parce que cela existe. C’est une partie de travail à faire dans les entreprises, dans les PME wallonnes. Elles aussi doivent faire l’effort de se faire connaître, mais il y a toute une série d’outils économiques en Région wallonne qui peuvent les aider à se faire connaître des grandes entreprises wallonnes.