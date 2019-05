Les pêcheurs amateurs ont capturé 102 tonnes de crevettes grises en 2018

Les pêcheurs amateurs belges ont récolté 102 tonnes de crevettes en 2018, selon une étude du Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) et de la société ILVO-Visserij en collaboration avec quelque 300 pêcheurs. Le pêcheur amateur est généralement un homme de 56 ans originaire de Flandre occidentale.

Les 2.900 pêcheurs belges amateurs qui pratiquent leur hobby en mer ont pêché plus d’1,5 million de poissons et de crustacés dont 52 % sont rejetés à l’eau tandis que 48 % sont consommés par les pêcheurs eux-mêmes. L’espèce la plus souvent capturée est la crevette grise dont 102 tonnes ont été pêchées l’an dernier, la plupart du temps à l’aide de filets.

Enfin, la plupart des pêcheurs amateurs sont originaires de Flandre occidentale. Les autres proviennent essentiellement de Flandre orientale, d’Anvers et du Brabant flamand. Il s’agit, en outre, d’un hobby majoritairement masculin.