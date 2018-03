Les patrons flamands veulent-ils sauver la Belgique ?

Fini le capitalisme flamingant qui méprisait la Belgique. Aujourd’hui, les patrons flamands investissent dans la marque Belgique. Leur porte-drapeau ? Marc Coucke qui investit massivement à Durbuy, il investit aussi à Pairi Daiza et à Anderlecht. C’est loin d’être un cas isolé. Aujourd’hui, la Belgique est devenue un argument marketing. Conséquence, les investissements flamands dans le sud du pays sont en progression. A tel point que certains dans le sud du pays ont l’impression que la Flandre fait petit à petit main basse sur l’économie wallonne.

Cette évolution de la Flandre économique est aussi une évolution sociologique et politique. La stratégie de la N-VA n’est plus de demander la scission mais d’influencer au maximum la politique fédérale pour flamandiser durablement la Belgique. Et la N-VA est aujourd’hui largement premier parti de Flandre.

La Wallonie et Bruxelles ont-elles tout à gagner de cette évolution ? Le capitalisme francophone peut-il réagir ? Les francophones vont-ils accepter de subir une Belgique flamande d’un point de vue économique et politique ? Les flamands veulent-ils sauver la Belgique ou la dominer ? Pensent-ils sauver la Belgique en la dominant ?

