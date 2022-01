Les patrons belges, bien qu'optimistes, davantage préoccupés par le changement climatique

Les patrons d'entreprise belges font preuve d'optimisme quant à la poursuite de la résilience économique et aux perspectives de croissance des revenus de leur propre organisation, ressort-il de la 25e enquête mondiale des CEO du cabinet de consultance PwC publiée lundi.

Cependant, les menaces, les incertitudes et les tensions abondent: la cybersécurité, les risques sanitaires et le changement climatique sont ainsi leurs principales préoccupations.

L'enquête a été réalisée auprès de 4.446 chefs d'entreprise de 89 pays, dont 46 belges, en octobre et novembre, pendant la COP26, et ne tient donc pas compte du variant Omicron et de son effet sur l'économie.

Perspectives optimistes

Quelque 80% des CEO belges pensent que la croissance économique mondiale s'améliorera au cours des 12 prochains mois, ce qui est similaire à l'année dernière (82%). Un pourcentage similaire (81%) de patrons pensent que la croissance économique en Belgique s'améliorera au cours des 12 prochains mois.

Leur optimisme s'étend également à leur propre organisation: 93% sont confiants quant aux perspectives de croissance du chiffre d'affaires de leur propre entreprise au cours des 12 prochains mois, et 91% sont confiants quant à ces perspectives pour les trois prochaines années.

Des menaces subsistent

La cybersécurité (55%), les risques sanitaires (50%) et le changement climatique (37%) sont les principales menaces dont s'inquiètent les CEO belges et sont principalement liées à la perturbation potentielle des revenus.

Les patrons belges évoquent ainsi davantage les risques sanitaires comme préoccupation majeure par rapport à la moyenne de l'UE (42%) et par rapport aux pays voisins comme la France (30%), l'Allemagne (31%) et les Pays-Bas (26%).

L'extrême préoccupation pour le changement climatique a, elle, augmenté de neuf points de pourcentage par rapport à l'année dernière, relève PwC.

L'étude montre que des progrès plus importants doivent être réalisés pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux, puisque seulement 28% des organisations des CEO belges ont pris des engagements nets zéro, ce qui est bien supérieur à la moyenne européenne (23 %) et mondiale (22 %).