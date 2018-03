Les paiements électroniques perturbés dans la nuit de dimanche à lundi

Les paiements électroniques seront temporairement perturbés dans la nuit de dimanche à lundi en raison d'une mise à jour du réseau et des systèmes de Worldline, annonce vendredi cette société.

Il ne sera pas possible de payer avec des chèques-repas électroniques dimanche soir entre 22h00 et minuit. De 1h00 à 3h00 lundi matin, le même problème se posera pour les cartes de paiement internationales (Maestro, Mastercard, VISA, JCB, UPI, Diners et American Express) tant dans les magasins physiques, que les sites d'e-commerce ou dans les stations-services.

Les transactions avec Bancontact et les retraits d'argent aux distributeurs automatiques ne seront, eux, pas perturbés.