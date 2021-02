Les organisations professionnelles réclament la réouverture des métiers de contact le 13 février : le PS et le MR favorables

L’Union des classes moyennes réclame la réouverture des métiers de contact le 13 février et de l’horeca le 1er mars, prenant à témoin la progression de la vaccination des groupes à risque et la baisse future estimée par l’UCM des décès et des hospitalisations dus au Covid-19.

"Empêcher des personnes de travailler et de gagner leur vie est une décision très grave, qui doit être justifiée par des arguments solides. C’est aujourd’hui très loin d’être le cas et la colère gronde dans plusieurs secteurs. Le gouvernement doit l’entendre et changer de discours" ce vendredi, selon l’organisation.

Pour elle, les métiers de contact doivent rouvrir le 13 février, et l’horeca ainsi que toutes les activités qui peuvent respecter les règles sanitaires au 1er mars.

"Il est moins cinq"

L’Union appelle également au prolongement des aides, rappelant que les facilités de remboursement des crédits bancaires s’arrêteront le 31 mars. "Si les indépendants et les chefs de PME n’ont pas pu fonctionner au moins un mois, à partir du 1er mars, pour retrouver un peu de moral et mesurer leur capacité à se relancer et à survivre, la vague de faillites et de cessations ramènera la crise de 1929 au rang d’incident", note encore l’UCM.

"Il est moins cinq" pour les professions de contact non médicales, à qui le dernier comité de concertation du 22 janvier a donné une perspective, souligne pour sa part le Syndicat neutre des indépendants (SNI). Celui-ci réclame la réouverture le 13 février ainsi qu'"un cadre réaliste pour qu’elles puissent rouvrir dans des conditions sûres et pratiques". "La réouverture ne doit pas s’accompagner de règles sanitaires irréalisables qui les discrimineraient par rapport à d’autres secteurs ouverts où il y a aussi contact avec le public." Le syndicat demande aussi une perspective de réouverture pour l’horeca et l’événementiel.

Le PS et le MR favorables

Interrogé ce mercredi matin sur La Première à propos de la réouverture des métiers de contact , Paul Magnette, le président du PS, a pour sa part déclaré : "On s'est engagés à évaluer la situation ce vendredi. [...] A mon sens, la situation doit permettre qu'on puisse rouvrir les métiers de contact le 13 février. Avec des conditions extrêmement strictes qui ont déjà été fixées et acceptées par le secteur. Faisons leur confiance pour être ceux qui vont mettre en œuvre les règles."

Le socialiste va donc dans le même sens que le Mouvement réformateur. Une communion de pensée qui réjouissait déjà Georges-Louis Bouchez, président du MR, le 22 janvier dernier sur Twitter : "Je vois que nous sommes enfin rejoints par nos partenaires sur un combat mené par le MR depuis de nombreuses semaines. C’est réjouissant. Les chiffres n’ayant pas fondamentalement changé depuis un moment, il est temps d’avancer."

Hilde Crevits aussi

La ministre flamande de l'Économie Hilde Crevits (CD&V) défendra elle aussi ce vendredi une réouverture des métiers de contact non-médicaux lors du comité de concertation, a-t-elle indiqué mercredi au Parlement flamand.

Il avait été décidé le 22 janvier dernier que ces professions, parmi lesquelles les salons de coiffure, pourraient rouvrir le 13 février si les chiffres de l'épidémie de coronavirus sont suffisamment bons.

Hilde Crevits a fait observer que le nombre d'hospitalisations pour Covid-19 était en baisse et que le taux de reproduction était inférieur à 1. "Ce qui est négatif, c'est que le nombre de contamination est à nouveau un peu à la hausse, on ne peut l'ignorer, mais il faut dire que nous testons beaucoup plus", a-t-elle commenté.

La N-VA et l'Open Vld, partenaires du CD&V au gouvernement flamand, se sont montrés positifs sur une possible réouverture.