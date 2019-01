Les mois de février et mars connaissent le plus d'arrêts maladie

Qualifié pour d’obscures raisons commerciales jour le plus déprimant de l’année, le Blue Monday, ce 21 janvier, ne connaît pas plus d’arrêts maladie que la normale. Si la période février-mars, pour des raisons de maladies de saison, est la plus touchée par les absences de courte durée au travail, le lundi est « la journée la moins 'prisée' pour une absence » de ce type, selon une analyse des congés maladie du spécialiste RH Attentia auprès de 110.000 collaborateurs d’entreprises belges.

« Nous constatons par contre que, pendant les mois d’hiver, les collaborateurs sont davantage privés de lumière du jour en raison de durées diurnes plus courtes. Ils risquent alors d’être touchés par le TAS (trouble affectif saisonnier), une forme plus sévère de dépression hivernale qui nécessite un traitement. De ce point de vue là, on devrait plutôt parler de 'Blue Months' et non de Blue Monday », précise Fiorella Bursco, directeur général chez Attentia.

Selon l’analyse de la société RH, le jour ouvrable « préféré » pour un congé maladie de courte durée était l’an dernier le jeudi.