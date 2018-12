Les métiers de la sécurité embauchent: ils recherchent des profils plus qualifiés, mais aussi... plus âgés!

Les métiers de la sécurité embauchent. L’armée cherche plus de 2000 recrues, idem dans le secteur du gardiennage et la police recrute aussi.

"Niveau S" (pour Acurity, Safety et Society) est un gros salon de l’emploi qui se déroule ces 19 et 20 décembre, et comme le secteur est en pénurie, il met les petits plats dans les grands pour attirer des candidats.

Comment explique-t-on cette pénurie? C'est notamment une conséquence des attentats et de l’augmentation du niveau de sécurité. Dans les concerts, les festivals et les grands événements en plein air, il y a plus d’agents de sécurité qu’avant et il y a des fouilles à l’entrée. Donc ça fait plus de monde à embaucher.

Mais c'est aussi parce que le métier change, tout simplement. Comme dans beaucoup de secteurs, il y a de plus en plus de technologie, de digitalisation. Dans la sécurité, il y a par exemple des alarmes de plus en plus sophistiquées qu’il faut savoir installer et entretenir, des caméras de surveillance qu’il faut savoir programmer et qu’il faut savoir bien utiliser.

Danny Vandormael dirige SERIS, une des trois grosses sociétés de gardiennage en Belgique: il cherche des profils plus spécifiques qu’avant: "L’agent d’aujourd’hui et de demain doit être capable de faire pas mal de choses que l’agent d’il y a cinq ou dix ans n’avait pas besoin de connaître. L’application de tous ces nouveaux systèmes demande une certaine connaissance informatique et technique, et c’est ça qui rend le recrutement un peu plus difficile."

Pas un problème de nombre, mais de qualification... ou d 'âge

Cette pénurie dans les métiers de la sécurité n’est donc pas due au fait qu’il y a trop peu de candidats, mais qu’il y a trop peu de candidats qualifiés.

À la police par exemple, ils cherchent en permanence des agents et des inspecteurs, qui sont des profils assez classiques, mais ils cherchent surtout pour le moment des spécialistes en sécurité informatique, en nouvelles technologies, pour les enquêtes terrorisme notamment, mais aussi des spécialistes en économie et en finances pour les enquêtes fiscales.

Dans le gardiennage, là ce sont des profils plus techniques, des installateurs de caméras, d’alarme.

Et puis, et c’est plus surprenant, ils cherchent aussi des agents de sécurité plus âgés. C’est étonnant parce que souvent sur le marché de l’emploi, les plus de 50 ans ont du mal à retrouver du travail. Dans le gardiennage, c’est l’inverse: "Dans le contexte de gestion de conflit, avoir déjà quelques années d’expérience, avoir le recul pour pouvoir réagir de façon raisonnée avec une certaine expérience, est un atout indéniable dans l’activité de gardiennage d’aujourd’hui".