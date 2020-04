Les membres du G7 d'accord pour un moratoire sur la dette de 76 pays pauvres

L’impact de la crise du coronavirus est très fort dans les pays les plus pauvres. La baisse des prix des matières premières les handicape un peu plus. Les pays riches se sont donc mis d’accord pour les soulager au moins temporairement avec un moratoire sur la dette.

C'est un moratoire et pas une annulation. Donc on reportera les échéances de paiement des intérêts, mais ils restent dus.

De nombreuses organisations et le pape lui-même avaient demandé un allègement des dettes des pays les plus pauvres. Il faut permettre à ces pays de consacrer leurs maigres recettes à l’urgence médicale. Lundi, le président français Emmanuel Macron avait lancé un appel en ce sens : "Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leur dette. Nous ne gagnerons jamais seuls".

Aujourd’hui, les Etats les plus riches, au sein du G7, se disent favorables à la suspension du service de la dette des pays pauvres. Un engagement pris en lien avec le Club de Paris, un groupe de pays créanciers, dont la Belgique fait partie.

Ce sont 76 pays qui pourraient bénéficier de ce report de la dette, la majorité d’entre eux se trouve en Afrique. Le moratoire concernerait un montant de 20 milliards de dollars.

Le Fonds monétaire international s’était déjà engagé de son côté à verser une aide d’urgence aux pays les plus fragiles pour alléger leur dette. Une centaine d’ONG, dont Oxfam, avaient demandé aux pays riches d’aller plus loin en décidant une annulation immédiate des dettes des pays pauvres.