Les marques imposent des prix plus élevés au commerçant belge, par rapport à nos voisins

"Si on prend l’ensemble des produits c’est-à-dire aussi les marques propres et les produits frais, on arrive à un différentiel à notre désavantage d’environ 4 ou 5 %, ce qui est quand même beaucoup moins grand. Maintenant, c’est toujours trop. Il y a plusieurs raisons bien délimitées. D’abord, on a toujours une différence de coût salarial d’environ 17 % par rapport aux pays voisins. C’est énorme dans un secteur comme le nôtre qui utilise et qui emploie beaucoup de gens."

Mais cet écart salarial seul ne peut pas expliquer cette différence avec nos voisins. Dominique Michel parle également d'une flexibilité moindre sous nos contrées, et surtout, le fait que les grandes marques imposent des prix plus élevés aux commerçants belges par rapport à leurs collègues allemands, français ou néerlandais. "Comeos le dit depuis longtemps, mais maintenant ce n’est plus que Comeos qui le dit, la Commission européenne est en train également de faire une action contre AB InBev, qui va exactement dans le même sens. Donc, nos commerçants belges payent plus cher pour une marque de céréales bien connue que le commerçant français ou allemand."