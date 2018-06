Les magasins Spar inaugurent les courses sans caisse

Les clients de quatre magasins Spar, l'enseigne de proximité du groupe Colruyt, peuvent ce mois-ci faire leurs courses sans devoir passer par la caisse. Il leur suffit de scanner les articles et de payer via leur smartphone. Le projet a été présenté lundi dans le magasin de Wespelaar (Brabant flamand).

Pour bénéficier d'une telle facilité, le client doit installer sur son téléphone portable l'application "Scan. Pay. Go.". Il introduit ensuite son code client du groupe Colruyt et l'application fournit un scanner de codes-barres permettant d'enregistrer tous ses achats. Les courses terminées, le client les règle par le biais d'une application bancaire. Il peut alors quitter le magasin à l'aide d'un code QR se trouvant sur son ticket de caisse numérique qui ouvre la porte de sortie.

Payements classiques acceptés

Le service est disponible depuis lundi au Spar de Wespelaar. Le magasin de Kalken (Flandre orientale) adoptera le même système le 18 juin et une semaine plus tard, ce sera au tour des Spar de Vielsalm (province de Luxembourg) et de Rhode-Saint-Genèse (Brabant flamand).

Toute personne ne souhaitant pas recourir à la technologie est libre de payer de manière classique. L'entreprise refuse de voir dans cette innovation une mesure d'économie. "Je vois cela comme un complément de ce que nous offrons déjà aujourd'hui. On espère ainsi augmenter notre chiffre d'affaires", a commenté le gérant du magasin Arthur De Greef.