Les machines à café du travail, d'autres victimes du Covid-19

Pour beaucoup elle est un passage obligé au travail : la machine à café. Des machines qui souffrent elles aussi de la crise sanitaire actuelle. Pour preuve, la start-up Javry fournit du café équitable à plusieurs centaines d’entreprises et aujourd’hui la situation se complique. L’entreprise doublait son chiffre d’affaires chaque année depuis sa création en 2015, près de 800.000 euros de revenus en 2019, ses dirigeants tablaient sur un million et demi d’euros cette année, mais ça, c’était avant le Covid-19, avant le confinement. La chute a été brutale.

Maxence Lacroix est le cofondateur et gérant de Javry : " La manière dont les entreprises ont réagi était assez claire : c’est un stress très certain, on coupe toutes les dépenses a priori les moins importantes, en commençant par le café. Il y a donc vraiment eu une forte chute. Et puis, au fur et à mesure que le confinement avançait et que la mise en place de travail sur site physiquement en entreprise a pu reprendre, à petite échelle évidemment, les entreprises ont réalimenté leur consommation petit à petit. Mais on est évidemment loin des niveaux de consommation d’avant le confinement "

L’exemple de cette start-up donne donc un bon aperçu des difficultés du secteur. Ses revenus ont d’ailleurs été divisés par deux avec la crise.

Le café du travail vient à vous

On sait bien que la pause café joue un rôle important dans les entreprises, c’est un moment de convivialité, un moment où on échange des idées, où on persifle aussi parfois, c’est vrai, mais ce sont des moments que les salariés apprécient.

Mais la logique est évidemment implacable : quand les salariés restent à la maison, la consommation de café dans l’entreprise chute. Avec tout de même ici et là des initiatives originales qui ont été prises par certains des clients. Maxence Lacroix : " On a aussi vu que certaines entreprises créaient pro activement un transfert du budget disponible café pour l’entreprise au sein du bureau physiquement parlant vers leurs employés et les maisons de leurs employés. Typiquement, certaines entreprises nous ont demandé de créer des coffrets pour leurs employés, qui ont été envoyés par surprise ou non à la maison de chaque employé ".

Vers un retour à la machine à café du boulot ?

Peut-on tabler sur un rebond rapide de ces ventes de café avec le déconfinement qui s’annonce ? Pas vraiment. Même si c’est vrai qu’avec le déconfinement, les ventes de café aux entreprises clientes ont repris, mais à un rythme très calme.

Je pense que la situation est là pour durer

Pour Maxence Lacroix, c’est parti pour durer un certain temps : " Je pense que la situation, comme on l’a analysée avec mon cofondateur Pierre-Yves, est là pour durer. On ne s’attend donc pas à une remontée de la consommation en entreprise avant au moins un an, voire un an et demi. Je pense que le télétravail est maintenant devenu la norme dans beaucoup d’entreprises. C’est en tout cas ce qui ressort de la discussion avec nos clients. Il y a un retour progressif au travail, mais par petites équipes de 10, 15 ou 20% des effectifs classiques, et ça, c’est une véritable différence qui va au final marquer un tournant dans la consommation de produits en tout genre en entreprise ".

Il faudra aussi voir si parmi la clientèle il n’y aura pas des faillites, parce qu’à ce stade, c’est quelque chose qu’on ne peut pas exclure. Pour éviter cela, Javry s’adapte. L’entreprise a revu sa stratégie essentiellement basée sur ce qu’on appelle le B2B, la vente à d’autres entreprises. L’entreprise a décidé de développer davantage la vente aux consommateurs, aux particuliers, qui assure pour le moment à peu près 50% de son chiffre d’affaires, alors qu’avant la crise, c’était environ 10%. L’équilibre est en train de changer.