Les libraires américains lancent une campagne contre le géant Amazon

Inde: Jeff Bezos sur scène et plans de manifestants scandant "Amazon, rentre chez toi!" (New... Des commerçants ont manifesté leur colère mercredi en Inde à l'encontre du géant du commerce en ligne Amazon, visé par une enquête antitrust dans le pays, à l'occasion de la venue de son fondateur Jeff Bezos. Une cinquantaine de commerçants ont manifesté dans la capitale New Delhi aux cris de "Jeff Bezos, repars !" a constaté l'AFP. L'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à plus de 110 milliards de dollars, est dans le pays d'Asie du Sud pour un déplacement de trois jours. Lors d'une conférence organisée mercredi matin par Amazon à New Delhi, il a promis de mettre un milliard de dollars sur la table pour aider des commerces indiens de petite et moyenne tailles à faire leur transition numérique.