Les joueurs pourront bientôt assister aux tirages de la Loterie nationale dans une "vitrine" place De Brouckère

En 2019, les joueurs pourront assister directement aux tirages des jeux de la Loterie nationale, peut-on lire lundi dans les journaux de Sudpresse.

L'entreprise va louer un bâtiment sur la place de Brouckère, en plein cœur de la capitale, pour en faire sa nouvelle vitrine et y organiser, aussi, les tirages. Ceux-ci auront lieu dans la vitrine du "shop" qui y sera installé.

"Les joueurs de la Loterie nationale pourront donc assister aux tirages. L'objectif est de pouvoir rendre les tirages accessibles à tous mais aussi de permettre à la Loterie nationale d'être présente en ville, près des joueurs. Et non plus dans un studio, à l'écart de la population", explique-t-on à la Loterie.

Le "shop", la boutique, servira aussi à "tester les nouveaux produits" de la Loterie nationale.

Plusieurs services de la Loterie s'installeront dans le bâtiment loué, mais tous ne sont pas encore désignés. Il est cependant question que les grands gagnants soient reçus à l'avenir place de Brouckère, écrit Sudpresse.