Les jeunes sont méfiants envers le système des pensions

Les jeunes âgés de 18 à 40 ans semblent plutôt méfiants envers le système de pensions, auquel ils attribuent un score de 5,4 sur 10, selon les résultats d’un sondage publiés mardi et mené par Callebaut Collective pour le compte de l’union professionnelle des assurances, Assuralia et le représentant des fonds de pension, PensioPlus.

Entre novembre et décembre 2020, 1766 jeunes âgés de 18 et 40 ans ont répondu au sondage, qui les interrogeait sur leur perception du système des pensions et la constitution de leur retraite. En moyenne, les répondants ont attribué un score de 5,4 sur 10 au système, un chiffre "dramatiquement bas" pour Assuralia et PensioPlus. Pour expliquer ce score, les sondés mettent en avant un montant de la pension trop faible, un âge de la retraite trop élevé, une incertitude quant à l’avenir, un sentiment d’inégalité et d’injustice, et la complexité du système.

L’enquête révèle aussi une indifférence de la part de la jeune génération, 60% des répondants déclarant ne pas se préoccuper de leur pension et estimer que cela ne les concerne pas. Toutefois, 50% des sondés s’inquiètent de ne pouvoir mener une vie confortable pendant leur retraite, 69% s’attendent à devoir compter sur un revenu complémentaire et 62% craignent de se retrouver sans argent. En outre, 47% ne sont pas convaincus que l’État pourra continuer à verser leur pension. La moitié compte néanmoins sur la pension légale pour conserver le niveau de vie souhaité.

"Tous les acteurs doivent sensibiliser à l’importance de s’y prendre suffisamment tôt pour obtenir une pension décente. On a besoin de plus de transparence, de plus d’explication, de simplification", a commenté Hilde Vernaillen, présidente d’Assuralia.