Les jeunes considèrent que l'enseignement ne les prépare pas assez au marché du travail

Plus de la moitié (52%) des élèves du secondaire estiment que l'enseignement ne les prépare pas suffisamment au marché du travail. Un constat partagé par trois employeurs sur quatre. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) dont les résultats ont été dévoilés lundi. L'occasion pour la FEB de lancer la quatrième édition de Young Talent in Action, un événement dont l'objectif est de réduire le fossé entre les jeunes et les entreprises pourvoyeuses d'emploi.

Parmi les points sur lesquels jeunes et employeurs se rejoignent, on trouve la flexibilité dans les horaires. Les jeunes sont 75% à vouloir des horaires adaptables et 59% veulent avoir la possibilité de télétravailler. Les employeurs sont sur la même longueur d'onde et sont près de 90% à proposer ces possibilités.

Comme dans la précédente enquête de 2019, les deux parties partagent également un pessimisme concernant l'avenir des pensions légales. Seule la moitié des jeunes et des employeurs pense qu'elles pourront encore être financées lorsque les jeunes d'aujourd'hui prendront leur retraite.

Cette enquête réalisée par l'agence iVox a été menée du 26 avril au 15 mai 2021 auprès de 800 jeunes âgés de 17 à 26 ans et de 180 employeurs de secteurs divers (représentant environ 80.000 emplois). La marge d'erreur oscille entre 3 et 7%.