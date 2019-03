Les jeans Levi's de retour en bourse: du rêve américain à l'empire planétaire

Le mythique fabricant de jeans Levi’s est de retour sur les marchés boursiers, 34 ans après avoir quitté Wall Street. Le groupe est toujours resté sous le contrôle des héritiers du fondateur originel et ne cesse de s’étendre. Comment ce qui n’était à l’époque qu’un simple grossiste en textiles est devenu aujourd’hui une icône de la culture américaine et un empire du jeans plus d'un siècle plus tard ?

Levi’s, c’est une longue histoire qui remonte au XIXe siècle. Loeb Strauss n’est qu’un commerçant allemand venu faire fortune à San Francisco en pleine ruée vers l’or. Il devient citoyen américain en 1853 et prend le nom de Levi. Sa société, Levi Strauss & Co., importe différents produits textiles et les revend à plusieurs commerçants dans toute la Californie.

L’entreprise de Levi Strauss ne produit pas encore le moindre vêtement, mais tout est sur le point de changer en 1872. L’un de ses clients, le tailleur Jacob Davis, propose à l’homme d’affaires de s’associer avec lui pour breveter un nouveau procédé pour renforcer les poches de pantalons d’hommes par des rivets. L’exclusivité de ces pantalons doit prendre fin en 1890. Levi Strauss décide de mettre l’accent sur le denim américain pour se démarquer des futures imitations potentielles. Le Levi’s 501 est né, avec le succès que l’on connaît.