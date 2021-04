Les immatriculations de voitures d'occasion progressent, celles des neuves diminuent

Les ventes de voitures d'occasion sont en progression. C'est le constat tiré par Traxio, la fédération du secteur automobile . Les ventes de véhicules neufs, elles, reculent. Dans les deux cas, les BMW et les Volkswagen sont les plus vendues.

Les ventes de voitures neuves en baisse: pourquoi ?

Comment expliquer cette baisse des immatriculations de voitures neuves ? "Les effets de la crise du coronavirus continuent de se faire sentir. Les immatriculations de mars reflètent les commandes d’il y a quelques semaines et mois et il est évident que la confiance des consommateurs n’est pas rétablie. Il y a fort à parier que l’incertitude du consommateur porte sur la motorisation : les véhicules électriques restent chers, et l’avenir incertain des moteurs thermiques incitent les clients à procrastiner leur achat ou à acquérir une occasion", note Traxio dans son communiqué, qui nuance cependant: toutes les commandes de voitures de début d'années ne sont pas encore arrivées, et donc immatriculées, en raison de retards de production.