"Les grecs commencent à comprendre que leur situation n'était pas la faute des européens"

Les ministres des Finances de la zone euro se sont réunis pour valider la fin du troisième plan d’aide à Athènes, en concertation avec les autorités grecques. Huit ans après le déclenchement de la crise, la Grèce pourrait donc sortir huit années d’assistance financière. Un soulagement évident pour les grecs, mais qui ne signifie pas pour autant que l’économie grecque est véritablement relancée. Analyse dans Soir Première avec le journaliste Nikos Bellos.

En Grèce, la nouvelle est évidemment accueillie avec soulagement. Comme l’explique le journaliste, la situation commence à s’améliorer. Et les grecques renoncent peu à peu à voir l’Europe uniquement comme leur adversaire : "Il ne faut pas oublier qu’à un moment, durant la forte crise, 60% des grecs étaient contre l’euro. Mais maintenant, ils réfléchissent plus calmement, et comprennent que ce n’est pas la faute des européens. C’est une accumulation d’erreurs faites par les gouvernements successifs qui a endetté le pays. Et avec la crise mondiale de 2008, ceux sont tombés les premiers, c’étaient les maillons faibles. Et c’était nous, les plus faibles. Heureusement qu’on a eu les européens qui ont soutenu le pays, sinon on serait l’Argentine de l’Europe !".

"Les grecs sont impatients que leur quotidien s’améliore"

Il est convaincu que cette analyse est à présent intégrée par une partie de la population. En témoigne le dernier baromètre, qui montre une poussée de gens plus positif par rapport à l’euro. Néanmoins, Nikos Bellos tempère : "Cela s’améliore, mais les grecs sont impatients. Après huit ans d’austérité, ils attendent que leur quotidien s’améliore".

Or le chemin est encore long : "Les salaires ont diminué de 20 à 30% dans le privé, et les travailleurs n’ont toujours pas la certitude, à l’heure actuelle, qu’ils seront payés à la fin du mois. Il y en plein qui se paient tous les trois ou quatre mois. Les entreprises ne sont pas encore en bonne santé, ça va prendre du temps. On espère qu’avec l’allégement de la dette, la confiance et les investissements vont revenir. Et puis, heureusement qu’il y a le tourisme. On est dans une situation excellente au niveau touristique, et ça rapporte beaucoup au pays. Sans cela, on serait en faillite depuis longtemps".

"On a beaucoup avancé contre la corruption"

Parmi les raisons qui ont fait plonger la Grèce, on a beaucoup pointé du doigt la corruption au sein de la sphère politique. Peut-on dire qu’aujourd’hui, que la culture politique grecque a changé ?

"Oui, évidemment, défend le journaliste. Maintenant on ne sait plus acheter un bic sans passer être contrôlé. Heureusement, ce contrôle a été imposé, avec des mesures pour la modernisation d’Etat. Alors évidemment, il y a partout des scandales dans la politique, mais je pense que dans ce domaine-là, on a fait un grand saut en avant. Parce que je pense que la Grèce était l’un des états européens les plus corrompus avant la crise".