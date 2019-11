Les gilets jaunes belges, allemands et hollandais se sont réunis au Tripoint de Vaals

Les Gilets jaunes belges ont entamé, le 16 novembre, à Namur le 16 novembre. Après plusieurs étapes, ils sont arrivés au Tripoint de Vaals, aux Pays-Bas, à l’intersection des frontières belge, néerlandaise et allemande. Un grand rassemblement y est prévu à l’occasion du premier anniversaire du mouvement de contestation.

En chemin, les manifestants ont mené des actions locales, notamment à Gand et chez Bekaert à Courtrai. Le lieu du rassemblement a été choisi pour évoquer la situation des trois pays frontaliers, que les Gilets jaunes considèrent comme similaires. "Nous voulons montrer que nous sommes un mouvement européen, et que nous sommes tous dans la même galère, face aux mêmes mesures d’économie et d’austérité" avait expliqué, le 16 novembre, le manifestant Theo Mewis.