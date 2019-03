Les futures antennes 5G seront-elles transparentes?

Des immeubles de bureaux dont les vitres sont truffées d’antennes 5G transparentes. Ça paraît un peu fou et pourtant Michel, cette technologie est presque prête. La 5G c’est cette promesse multiplier par dix le débit mobile, connecter des millions d’objets, réduire le temps de latence de la communication pour accueillir la voiture connectée, c’est le réseau télécom du futur la 5G. Mais pour fonctionner, elle aura besoin d’un réseau d’antennes très très dense. C’est là qu’intervient la recherche d’un groupe verrier, a priori très éloigné des télécoms.

Marc Van den Neste est le Chief Technology Officer chez AGC Glass et nous explique « Comme on connaissait cette technologie par l’automobile, on s’est très vite dit » essayons de voir comment est-ce qu’on peut développer une technologie où on intègre des antennes dans le verre «. Et pour bien faire, on a voulu utiliser une technique déjà utilisée en automobile où on cachait les antennes de la bande noire, mais n’y a pas de bandes noires dans les bâtiments et donc on fait cette technologie la plus transparente possible pour qu’elles ne se voient pas. Donc au lieu d’avoir avec la 4G des grosses antennes qui mettent beaucoup de puissance sur les toits des bâtiments et qui sont assez inesthétiques, la 5G sera cachée dans le verre avec des plus faibles puissances parce que c’est un réseau distribué ».

Alors une démonstration a eu lieu fin 2018 à Tokyo avec le principal opérateur Télécom japonais. Mais comme la 5G n’est pas encore déployée, les chercheurs ont utilisé des fréquences proches de la 4G. Cela fait plus de 30 ans qu’à AGC Glass intègre des antennes dans les vitres destinées à l’automobile et on ne les voit pas, explique Marc Van den Neste parce qu’elles sont cachées « Il y a plus de 11-12 antennes qui sont cachées dans le vitrage. La FM, la M, la radio digitale, la télévision intelligente digitale, les GSM, le GPS et ainsi de suite. Quand on va passer aux véhicules autonomes, il y aura encore plus d’antennes et de communication. Le verre est un matériau parfait pour pouvoir y intégrer des antennes ».

Pourtant la plupart des voitures en Europe qui circulent ont encore une petite antenne, bien visible, sur le toit précise Marc Van den Neste « Sur une voiture européenne, vous allez encore voir une petite antenne Shark, une antenne requin dans lequel on a encore quelques équipements, mais déjà sur celle-là, vous avez des antennes qui sont cachées soit derrière les bandes noires de vos vitrages soit dans le réseau chauffant. Si vous regardez votre réseau chauffant, vous allez voir qu’il y a des lignes qui sont coupées et des lignes qui sont dédoublées, ce sont des antennes qui sont cachées ».

Un dernier mot pour préciser qu’AGC Glass Europe est le nom de l’ancienne Glaverbel qui appartient au groupe japonais Asahi Glass.