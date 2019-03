"Les filles sont moins poussées à prendre des responsabilités", selon l'UCM

De plus en plus de femmes se lancent comme indépendante. Le réseau des femmes entrepreneures, Diane (de l’Union des Classes Moyennes; UCM), objective la réalité de l’entrepreneuriat féminin dans une étude. 140.000 femmes ont le statut d’indépendante en Wallonie et à Bruxelles, c’est 10% de plus qu’il y a 5 ans.

Néanmoins, la proportion de femmes parmi l’ensemble des indépendants reste stable. Pour Sophie Legrand, chargée de projet chez Diane, « c’est d’ordre culturel ».

Est-ce que c’est plus difficile pour une femme que pour un homme d’entreprendre, de lancer son activité ?

« La principale difficulté exprimée par les femmes indépendantes, c’est de trouver des clients et de prospecter. On ne peut pas dire que ce soit une difficulté spécifiquement liée aux femmes… »

Est-ce qu’il existe alors des difficultés inhérentes au fait d’être une femme quand on entreprend ?

« La conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle. C’est très souvent mis en avant par les femmes entrepreneures. Quand on est indépendant, on est passionné par son activité, on ne compte pas les heures. Dans ces circonstances, la gestion du quotidien, des enfants est compliquée. Le fait d’être indépendant permet d’avoir des horaires moins fixes mais on est beaucoup plus surchargé. Le fait de se retrouver entre femmes dans des réseaux comme le nôtre permet d’échanger sur ce genre de difficultés du quotidien, ça permet d’avancer. »

Comment expliquez-vous le fait qu’il y ait plus d’hommes que de femmes indépendants ?

« Je pense que l’explication est d’ordre culturel. Les filles ont moins été poussées, petites, à prendre des responsabilités. Et je pense qu’il faut vraiment, dès lors, encourager les femmes à entreprendre parce qu’il y a une réelle complémentarité entre les hommes et les femmes dans le business. Cette complémentarité va faire qu’on va pouvoir améliorer notre économie. »

De plus en plus de femmes entreprennent, cela veut dire que, malgré les difficultés que vous soulevez, les choses s’améliorent ?

« La part des femmes indépendantes à Bruxelles et en Wallonie reste stable. C’est important à bien avoir en tête quand on lit cette augmentation du nombre de femmes qui entreprennent. »