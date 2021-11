Les femmes restreintes par deux plafonds de verre dans le secteur financier

Les femmes travaillant dans le secteur financier sont confrontées à deux plafonds de verre en moyenne, l'un leur restreignant l'accès aux postes de cadres moyens, l'autre les freinant dans leur ascension vers les postes de cadres de direction, indique mardi Women in Finance.

Cette initiative de Febelfin, la fédération du secteur financier, a enquêté auprès de ses 47 institutions financières membres, afin d'évaluer leurs progrès - ou non - en matière d'égalité des genres. Chaque membre de Women in Finance s'engage en effet à mesurer les plafonds de verre dans son entreprise et à élaborer un plan d'action pour améliorer l'égalité et l'inclusion.

88% des membres de Women in Finance ont analysé leurs plafonds de verre. Il en ressort que deux se présentent en moyenne aux femmes du secteur: l'un au niveau des cadres moyens (middle management), l'autre pour les cadres de direction (senior management).

La progression patine

L'indice du plafond de verre (GCI), qui compare le pourcentage de femmes dans le senior management avec la proportion de femmes dans l'ensemble de l'entreprise, a atteint 50 en 2020, ce qui représente une augmentation par rapport à 2019 (43,02). Cela signifie toutefois qu'il y a deux fois moins de femmes dans les postes de direction que dans l'ensemble de l'entreprise. "Autrement dit : les femmes représentent aujourd'hui 52,4% de l'ensemble du personnel" mais "28,9% des fonctions de direction", souligne Women in Finance.

En un an, le pourcentage de femmes occupant un poste de direction dans le secteur financier est passé de 27,8% à 28,9%. Une maigre progression qui est cependant plus rapide qu'en 2019, pointe l'initiative de Febelfin.

Selon Women in Finance, trois défis se présentent aux entreprises du secteur financier en termes d'égalité des genres: l'amélioration (ardue) de l'équilibre dans les fonctions IT et numériques, l'impact de la crise sanitaire qui entraîne davantage de flexibilité mais aussi une moindre visibilité des femmes sur le lieu de travail, et le risque que davantage de femmes ne quittent le secteur qu'avant la crise.

Les 47 institutions financières membres de Women in Finance représentent 90% du personnel du secteur, selon Febelfin.