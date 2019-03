Les femmes investissent moins que les hommes : "Elles investissent différemment"

Les femmes investissent moins que les hommes sur les marchés financiers selon une étude de la Banque ING en Belgique. Parmi elles, 23% déclarent posséder un portefeuille d’investissement actions, obligations, fonds de placement. Chez les hommes, la proportion est nettement plus importante : 37%. Mais quand les femmes investissent, elles y consacrent aussi globalement moins d’argent que les hommes.

« Cela s’explique par une accumulation de patrimoines, plus faible sur la durée de la vie, par exemple due aux inégalités sur le marché du travail et aux carrières moins complètes ou moins longues », explique Charlotte Montpellier, économiste chez ING.

En moyenne les femmes sont moins susceptibles de travailler pour un employeur qui octroie une assurance complémentaire. On sait qu’il s’agit du second pilier des pensions. Concernant le troisième pilier pour s’assurer les moyens nécessaires après 65 ans, il s’agit de l’épargne pension et une fois de plus, les femmes semblent moins enclines à s’engager dans une telle démarche. Elles sont aussi moins nombreuses à souscrire à ce type d’épargne.

Tout cela mis ensemble, les femmes ont moins d’investissement via le deuxième pilier, via le troisième pilier, une pension légale plus faible et elles vivent plus longtemps. Tous ces facteurs représentent un handicap important qui peut mener à des situations vraiment très très difficiles en fin de vie.

Qu’est-ce qui freine les femmes à investir ?

Plusieurs éléments permettent de comprendre pourquoi les femmes sont plus frileuses à l’investissement. D’abord il semble sur les femmes pensent souvent qu’elles n’ont pas les compétences pour investir sur les marchés financiers et se demandent parfois si elles sont capables de les acquérir. Elles manquent de confiance en elles. Cela bride leur envie d’aller chercher du rendement sur les marchés financiers.

Lorsqu’elles franchissent quand même le cap, les stratégies mises en place par les femmes sont différentes de celles des hommes.

« Par exemple, on peut remarquer que les femmes ont tendance à avoir une plus grande aversion au risque et elles sont plus pessimistes quant aux gains possibles », remarque Charlotte Montpellier. Mais certains aspects positifs transparaissent également. « Cela les conduit à être plus prudentes. Donc ça permet d’éviter certains problèmes », ajoute-t-elle.

Autre atout important, les femmes auraient tendance à investir à plus long terme que les hommes. Elles s’informent davantage avant une transaction. Elles font moins de transactions, ce qui signifie qu’elles économisent sur les frais de transaction. Elles manifestent, on le comprend évidemment, moins d’excès de confiance aussi. Conclusion de Charlotte de Montpellier.

Les femmes ne sont pas de moins bons investisseurs

« Tous ces éléments mis ensemble font que les femmes ne sont pas des mauvais investisseurs, elles ont peut-être des autres stratégies, une autre façon de voir les choses, une autre façon de se comporter. Mais ce n’est pas une moins bonne façon », insiste l’économiste.

On ne le répétera donc jamais assez : les femmes ne sont pas de mauvais investisseurs. Pas moins bonnes que les hommes, en tout cas. Elles appliquent juste, en moyenne, une stratégie différente.