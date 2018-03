Les femmes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes dans l'UE

En 2016, les femmes ont gagné en moyenne 16% de moins que les hommes dans l'Union européenne, selon un article publié mercredi par l'agence statistique européenne Eurostat. En Belgique, la différence est de 6,1%.

L'écart de rémunération prend en compte la différence entre le salaire horaire brut moyen des hommes salariés et le salaire horaire brut moyen des femmes salariées. Pour chaque euro gagné dans l'heure par un homme, une femme gagnait en moyenne 84 centimes, selon Eurostat.

L'écart de rémunération entre hommes et femmes était le plus faible en Roumanie (5,2%), en Italie (5,3%), au Luxembourg (5,5%), en Belgique (6,1%), en Pologne (7,2%), en Slovénie (7,8%) et en Croatie (8,7%, données de 2014). A l'inverse, il était supérieur à 20% en Estonie (25,3%), en République tchèque (21,8%), en Allemagne (21,5%), au Royaume-Uni (21,0%) et en Autriche (20,1%).

Cette différence a diminué dans la plupart des pays entre 2011 et 2016. La Belgique fait partie des pays où elle a le plus baissé (-3,3 points de pourcentage - pp) avec la Roumanie (-4,4 pp), la Hongrie (-4,0 pp), l'Espagne et l'Autriche (-3,4 pp).

L'écart de rémunération a en revanche augmenté dans 10 pays de l'UE, notamment au Portugal (+4,6 pp) et en Slovénie (+4,5 pp).

Au niveau de l'Union, la différence de rémunération a légèrement diminué en cinq ans, passant de 16,8% en 2011 à 16,2% en 2016.

