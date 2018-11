Les exportations des entreprises wallonnes en forte hausse

Les exportations des entreprises wallonnes ont connu une croissance très forte au cours des six premiers mois de cette année. Une hausse de 8,4% sur un an, 23 milliards d’euros pratiquement.

Les secteurs qui comptent en Wallonie sont en hausse

C'est une satisfaction pour Pascale Delcomminette, l’administratrice générale de l’AWEX, l’Agence wallonne à l’exportation. Elle souligne que la majorité des secteurs de notre économie ont contribué à cette hausse des exportations: "Sur les 10 plus grands secteurs d’exportation de la Wallonie, sept sont en croissance, dont le secteur de la chimie, le secteur métallique et le secteur pharmaceutique. Sept secteurs, c’est important et ça veut dire que les secteurs qui comptent en Wallonie sont en hausse".

Autre motif de satisfaction pour elle : les exportations wallonnes hors de l’Union européenne ont continué à croître, + 22% sur un an grâce notamment à des volumes importants vers les États-Unis. C’est tout de même devenu le quatrième client de la Wallonie. À noter aussi des progressions importantes vers les pays d’Afrique du Nord, à l’exception notoire de l’Algérie.

La France, l’Allemagne et les Pays-Bas

Mais le principal marché reste l'Union européenne. Avec dans l’ordre la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. C’est le trio de tête classique, sachant que le Royaume-Uni est notre cinquième partenaire commercial, juste derrière les États-Unis.

Mais ce que Pascale Delcomminette retient surtout du premier semestre, c’est la croissance très forte des exportations wallonnes vers l’Allemagne. "L’Allemagne est souvent considérée comme un marché un peu plus difficile que la France à cause de la barrière de la langue, et donc pour nous c’est un facteur de satisfaction parce que c’est malgré tout un pays qui, à terme, recèlera toujours des perspectives de croissance".

Cependant, la croissance économique est en train de faiblir assez sensiblement en Allemagne. Il faudra donc voir sur la seconde partie de 2018 et 2019.

L e marché halal

Une priorité stratégique pour l’année prochaine sera de développer les exportations de viande bovine, dont la consommation baisse tendanciellement chez nous, mais pas à l’étranger.

"Notre volonté est vraiment de trouver des opportunités pour cette production qui est excessive par rapport à ce que peut absorber le marché intérieur, et donc beaucoup d’actions hors Union européenne précisément, notamment dans les pays du Golfe, notamment dans les pays du Proche et Moyen-Orient, avec une orientation aussi certification halal pour ces marchés spécifiques".

Le marché halal, ce sont des centaines de millions de consommateurs potentiels dans le monde, ça vaut donc la peine de s’y intéresser et bien sûr d’obtenir les certifications nécessaires.