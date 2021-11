Les Etats-Unis rouvrent leurs frontières aux voyageurs vaccinés : "Le nombre de vols est encore relativement limité depuis la Belgique"

Les Etats-Unis rouvrent ce lundi leurs frontières terrestres et aériennes aux voyageurs vaccinés contre le coronavirus. Va-t-il y avoir un boom de voyageurs vers le pays de l’Oncle Sam ?

Franck Bosteels, porte-parole de l’agence de voyages Connexions, était ce lundi invité sur La Première pour en parler.

Les clients se précipitent-ils ?

"Dès l’annonce, début septembre, on a effectivement assisté à une reprise des réservations à destination des États-Unis. On a eu au mois de septembre et octobre à peu près 50% du nombre de réservations qu’on avait en 2019. Inutile de dire qu’en 2020, sur ces deux mois, on n’a rien vendu ou quasiment.

On sent clairement, évidemment, un regain d’intérêt".

Comment les compagnies aériennes s’adaptent-elles à cette reprise ?

"Le nombre de vols est encore relativement limité. Il faut savoir qu’avant la pandémie, il y avait 55 vols par semaine au départ de Brussels Airport à destination des États-Unis. Aujourd’hui, il y en a un peu moins de la moitié. On ne voit pas cette offre augmenter dans l’immédiat.

Je pense que la raison, c’est aussi que le voyage d’affaires n’a pas encore réellement repris. Et s’il y a un type de clientèle sur lequel la compagnie aérienne assure généralement sa rentabilité, c’est le voyageur d’affaires qui paye plus pour son billet, qui est plus flexible qu’un touriste qui paye et qui est généralement à l’affût du prix le plus bas puisqu’il paye l’argent de sa poche, ce qui est logique.

Et donc, on va devoir attendre peut-être que la saison d’hiver, qui n’est pas non plus la plus grande saison de l’année, avance pour voir les compagnies rajouter des vols, ce qui sera le bienvenu parce que pour l’instant, étant donné que le nombre de vols reste limité, les tarifs, au fur et à mesure où les avions se remplissent ont aussi tendance à augmenter".

Il faut préciser aussi que cette entrée aux États-Unis, elle n’est pas non plus totalement libre. Il y a encore des conditions d’accès au territoire américain. Quelles sont-elles ?

"Elles sont, ceci dit, moins restrictives que vers d’autres destinations. Aujourd’hui pour rentrer aux États-Unis, les voyageurs auront dû au préalable être vaccinés au moins 15 jours avant de se présenter à l’enregistrement. Ils auront passé un test PCR négatif 72 heures avant le départ et une fois arrivés sur place, c’est bon, ils pourront résider normalement. Les non-vaccinés peuvent voyager aussi, mais on les dissuade quand même. Là, les conditions sont totalement différentes et notamment, ils se soumettent à l’obligation de subir une quarantaine pendant une semaine".

Il y a aussi les modalités précédentes qui prévalent toujours, comme remplir le formulaire Esta.

"Il faut avoir un passeport, évidemment, qui couvre la durée du séjour sur place et pour ne pas devoir faire la demande d’un visa, il y a donc ce programme d’exemption de visa qui s’appelle l’Esta, qui est une autorisation de voyage électronique et dont il faut aussi faire la demande en ligne au moins 72 heures avant de partir. Ça coûte 14 dollars. C’est bien de le rappeler. Effectivement, on pourrait avoir oublié certaines choses".