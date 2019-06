Les Etats-Unis pourront exporter plus de viande de boeuf vers l'Union européenne

Les Etats-Unis pourront exporter une plus grande quantité de viande de boeuf sans hormones vers l'UE, a annoncé vendredi le commissaire européen à l'Agriculture, Phil Hogan. Un accord en ce sens a été conclu entre les deux parties.

Concrètement, les importations en Europe de viande de boeuf sont plafonnées annuellement à 45.000 tonnes, dont un tiers provenait jusqu'à présent des Etats-Unis. En vertu du deal, la nation à la bannière étoilée pourra désormais fournir 35.000 tonnes sur ce quota chaque année, et ce durant sept ans.

La Commission avait suggéré en septembre dernier d'allouer aux Etats-Unis une part plus importante du quota accessible, le tout dans le respect des règles de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC).

Le différend sur ce point remontait à plusieurs années, mais le geste de l'UE envers Washington était intervenu dans la foulée de l'accord du 25 juillet 2018 entre le président des Etats-Unis Donald Trump et celui de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Cet accord avait pour ambition d'ouvrir une nouvelle phase dans les relations commerciales entre les deux ensembles, passablement compliquées par la hausse des tarifs américains sur l'acier et l'aluminium et les mesures européennes de rétorsion.