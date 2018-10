Les entreprises wallonnes peinent à suivre l'évolution des technologies numériques

Où en est la transformation numérique des entreprises en Wallonie ? L'Agence du Numérique répond à la question avec son baromètre de maturité numérique, version 2018.

Au niveau des infrastructures, l'évolution est positive : 77% des entreprises wallonnes sont équipées en tablettes et smartphones, soit une hausse respective de 5% et 12% par rapport au précédent baromètre de 2016. Presque la moitié d'entre elles (+12%) ont adapté leur site web aux terminaux mobiles.

Le nombre d'entreprises possédant un site web reste stable (41%), et l'Agence du Numérique leur reproche d'être trop souvent statiques : plus de la moitié d'entre eux ont juste pour vocation d'informer le client, et sont peu mis à jour. Une conclusion à mettre en parallèle avec l'utilisation des réseaux sociaux, plus à même de créer une interaction avec le client qu'un site web.