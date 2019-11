Les entreprises wallonnes exportent toujours plus

Plus 8,4%, pour un montant total de 24 milliards d’euros. Selon les chiffres communiqués par l’Agence wallonne à l’exportation, les ventes wallonnes ont connu une belle progression au cours des 6 premiers mois de l'année, pour atteindre un niveau record, et confirmer une tendance à la hausse constante depuis 2017.

La France, l'Allemagne et les Etats-Unis restent sur le podium des meilleurs clients. Et les industries chimiques et pharmaceutiques consolident leur place de locomotives régionales, avec plus de 38% de ces exportations.

Autre constat encourageant : les exportations wallonnes progressent plus que celles des pays voisins et que la moyenne européenne (+2,6%).

Mais tout n’est pas rose pour autant. Pour la 2e partie de l'année, les chiffres seront vraisemblablement moins réjouissants et les carnets de commandes moins remplis.

Et si la Wallonie réduit continuellement son retard par rapport à la Flandre, le chemin est encore très long : plus de 80% des ventes belges sont faites par des entreprises flamandes.