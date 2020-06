Les entreprises technologiques sont-elles immunisées face à la crise sanitaire. La réponse est : pas forcément, si l’on en croit le bilan d’un incubateur, l’incubateur liégeois WSL.

WSL accompagne une soixantaine de sociétés technologiques. Pour deux tiers d’entre elles, pas d’impact, mais dix start-ups ont tout de même été touchées. Pour elles, c’est lié au secteur d’activité pour lequel elles travaillent.

C’est en tout cas ce qu’a constaté Agnès Flémal, la directrice générale de WSL : "Les sociétés qui travaillent pour l’aéronautique, l’automobile ou l’horeca ont par définition été impactées parce que les ventes se sont arrêtées et le travail en général s’est arrêté. Des sociétés qui soit étaient en augmentation de capital, soit étaient en train de décrocher des marchés pour des équipementiers automobiles, soit qui cherchaient effectivement à avoir des participations dans ces sociétés, mais tout cela s’est complètement arrêté. Donc, si elles attendaient ça dans un délai de six mois, c’est perdu. C’est très dommageable, ça ne met pas leur survie en jeu, mais ça leur fait perdre six mois, et six mois pendant lesquels elles doivent suspendre au maximum les dépenses et les coûts". Et six mois, dans la vie d’une start-up, donc une entreprise qui vient d’être créée depuis un, deux ou trois ans, ça compte.

La trésorerie, le cash, le véritable enjeu

Le véritable enjeu dans une période de crise de cette nature est évidemment la trésorerie, le cash. C’est sur ce point que WSL s’est particulièrement focalisé : vérifier si les entreprises qu’elle accompagne disposaient des réserves nécessaires.

Agnès Flémal explique : "on pense qu’on va recevoir de l’argent d’un client, sauf qu’on n’a pas compris qu’il ne payerait pas dans un mois, mais dans trois mois. Et donc, on prévoit des rentrées financières qui sont parfois décalées dans le temps. Évidemment, si ce décalage s’additionne, ça risque surtout d’avoir des trous de trésorerie. On s’est donc très vite penché sur la vérification des réserves financières de chacune des entreprises, sachant qu’on ne connaissait pas la durée de la crise et qu’il fallait au moins vérifier l’état des réserves, et en parallèle à ça, voir évidemment les personnes qui pouvaient être mises au chômage technique".

Transformer la crise en opportunité

La trésorerie est actuellement le problème réel pour ces entreprises. On dit pourtant souvent que les périodes de crise ouvrent également des opportunités. Est-ce que cela a été le cas ici pour les entreprises accompagnées par l’incubateur WSL ? Il y a eu des cas : 7 start-up sur 60 ont pu transformer la crise en opportunité.

C’est le cas par exemple d’Osimis, qui a développé une espèce de super Dropbox pour les hôpitaux et qui a pu répondre à des demandes urgentes dès le début de la crise sanitaire.

Frédéric Lambrechts est le patron d’Osimis : "On a ici un examen d’un patient d’une cinquantaine d’années qui est atteint du Covid, et cet examen, nous l’avons extrait des serveurs de l’imagerie médicale du CHU de Liège pour l’envoyer à une société qui va générer un rapport, de manière à ce que le radiologue puisse poser le diagnostic. Le CHU et quelques autres acteurs sont venus nous trouver pour les aider à faire ce transfert d’imagerie médicale de manière sécurisée. Le besoin était urgent de pouvoir faire appel à la solution qu’ils n’avaient pas chez eux pour pouvoir automatiquement détecter le Covid, développer la routine pour pouvoir extraire facilement les données, les envoyer, récupérer le résultat et réintégrer tout ça dans un serveur de l’hôpital. Nous, on est vraiment les spécialistes, les MacGyver de l’imagerie médicale".